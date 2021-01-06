Адвокат Бабарико: Посещать его в СИЗО КГБ сейчас не позволяют

Источник материала: Tut.by

Адвокаты Виктора Бабарико не могут посещать его в СИЗО КГБ, рассказал TUT.BY адвокат экс-претендента в президенты Дмитрий Лаевский. Видеться с подзащитным сейчас адвокаты могут лишь при изучении материалов дела в административном здании КГБ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Виктор Дмитриевич здоров, чувствует себя нормально, совместно с адвокатами активно изучает материалы дела. Читая материалы, мы выясняем, на чем основаны претензии КГБ к подзащитному, готовимся к процессу. Позиция защиты вам известна — категорическое несогласие с обвинением, эта позиция неизменна с момента задержания Виктора Дмитриевича 18 июня прошлого года. Есть много аргументов за невиновность. Более детально мнение можно будет выразить по окончании ознакомления, — рассказал Лаевский.

Пользоваться фотосъемкой при изучении материалов дела защите не разрешили, посещать Бабарико в СИЗО КГБ адвокатам тоже сейчас не позволяется. Материалы дела защитники вместе с Виктором Дмитриевичем изучают, встречаясь в административном здании КГБ.

— Все это очень и очень сильно затрудняет нашу работу. Следующую неделю мы еще читаем материалы, такой срок установлен. По итогам ознакомления с материалами защита заявит ходатайства. А в зависимости от результатов их разрешения будут либо некие дополнительные процессуальные действия, либо дело будет направлено прокурору. Как я понимаю, ясность по вопросу назначения судебного процесса появится до конца января, — говорит Дмитрий Лаевский.

«Дело Белгазпромбанка»

Виктора Бабарико задержали по так называемому делу Белгазпромбанка 18 июня. Вместе с экс-банкиром был задержан его сын Эдуард. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико « задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

24 ноября в КГБ сообщили , что следственное управление ведомства окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико, отмечают в ведомстве.

Виктора Бабарико в КГБ назвали «организатором преступной деятельности» . Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно.

Виктор Бабарико свою вину не признал .