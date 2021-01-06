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Стало известно, сколько белорусы будут платить за газ и электроэнергию

06.01.2021 11:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв - Sputnik. Правительство страны утвердило новые цены на газ, на электрическую и тепловую энергию, соответствующее постановление Совмина №795 размещено на национальном правовом портале в среду.

© CC0 / Pixabay/Edar
Что изменилось в Беларуси с 1 января 2021 года?

Цены на природный газ

Цены на природный газ для тех, у кого есть приборы индивидуального учета его расхода, будут зависеть от периода и того, установлено ли в жилье газовое отопление.

Для тех, у кого в квартире или доме есть индивидуальные газовые отопительные приборы, цена на природный газ составит в отопительный период: 0,1366 белорусский рублей за кубометр с января по май, 0,1406 рублей с июня по декабрь.

В летний период природный газ обойдется в 0,484 белорусских рублей за кубометр. Если индивидуальные газовые отопительные приборы не установлены в жилье, то стоимость такого газа составит также 0,484 рублей.

Белорусам, которые не установили счетчики расхода газа, начислены иные тарифы. Для тех, у кого дома есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжения либо индивидуальный водонагреватель (кроме газового), цена составит 3,87 рубля на человека в месяц.

© Sputnik / Максим Блинов
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Гражданам страны, у которых нет централизованного горячего водоснабжения, но есть газовая плита и газовый водонагреватель, необходимо будет платить 11,13 рублей в месяц.

Для жильцов квартир и домов, в которых есть газовая плита, но нет ни централизованного горячего водоснабжения, ни газового водонагревателя, стоимость составит 6,29 рублей в месяц.

В домах, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный период с января по май плата составить 0,5936 белорусских рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с июня по декабрь - 0,6312 рублей. В летний период цены составят: с января по май - 0,2226 рублей, с июня по декабрь - 0,2367 рублей.

Цены на сжиженный газ

© CC0 / Pixabay / Maklay62
Единый тариф на газ будет рассмотрен в течение 2021 года
Для тех, у кого установлены индивидуальные счетчики и есть личное газовое отопление в жилье, стоимость сжиженного газа составит в отопительный период с января по май – 2,1884 рублей за кубометр, с июня по декабрь – 2,3142 рублей. В летний период кубометр газа обойдется в 1,3107 рублей.

При отсутствии счетчиков, обладатели газовой плиты и централизованного горячего

водоснабжения или индивидуального водонагревателя (кроме газового), будут платить в месяц 3,93 рубля с человека. Если в жилье нет централизованного горячего водоснабжения, цена на газ вырастет до 11,14 рублей при наличии своего газового водонагревателя и до 5,24 рублей, если его нет.

В домах, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы и нет счетчиков газа, отопительный период с января по май обойдется в 7,0314 рублей за кв.м жилья, с июня по декабрь – 7,4757 рублей, в летний период - 1,3107 рублей. Цена установлена за месяц.

За баллон газа весом 21 кг белорусом нужно будет заплатить 19,5 рублей.

Цены на электроэнергию

© Sputnik / Виктор Толочко
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В квартирах и домах, где есть электрические плиты, одноставочный тариф составит 0,1778 рублей за 1 кВт.ч, дифференцированный тариф с 22:00 до 17:00 обойдется в 0,1245 рублей за 1 кВт.ч, а с 17:00 до 22:00 – 0,3556 рублей. Если дифференцированный тариф считается по трем временным периодам, его стоимость составит с 23:00 до 6:00 0,1067 рублей, с 17:00 до 23:00 - 0,3200 рублей, в остальное время суток - 0,1245 рублей.

Электроэнергия для отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт будет считаться: с 23:00 до 6:00 - 0,122 рублей за 1 кВт.ч, в остальное время - 0,2266 рублей.

В домах, где нет централизованного тепло- и газоснабжения, есть электроплиты и отсутствуют приборы индивидуального учета, с января по май будут действовать цены: по одноставочному тарифу - 0,0894 рублей за 1 кВт.ч, по дифференцированному - с 23:00 до 6:00 0,0626 рублей, в остальное время - 0,1162 рублей. С июня по декабрь одноставочный тариф составит 0,0909 за 1 кВт.ч, дифференцированный – 23:00 до 6:00 0,0636 рублей, в остальное время 0,1182 рублей.

В домах, где есть индивидуальный счетчик расхода электроэнергии и нет централизованного тепло- и газоснабжения, цена за 1 кВт.ч составит: с января по май 0,0374 рублей, с июня по декабрь 0,0398 рублей.

© Sputnik / Виктор Толочко
Коммунальные услуги будут дорожать в Беларуси в 2021 году дважды

В остальных случаях электроэнергию по одноставочному тарифу будут считать по 0,2092 рубля за 1 кВт.ч, по дифференцированному с 22:00 до 17:00 - 0,1464 рубля, в остальное время - 0,4184. При расчете по трем временным периодам, с 23:00 до 6:00 - 0,1255 рублей, с 17:00 до 23:00 - 0,3766 рублей, в остальное время суток - 0,1464 рубля.

Подорожание коммунальных услуг

В 2021 году тарифы выросли с 1 января, однако планируется еще одно повышение цен – с 1 июня. Рост тарифов не должен превысить пять долларов в эквиваленте в расчете для типовой двухкомнатной квартиры с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг.

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 января в стране подорожали коммунальные услуги, повышение цен планируется в 2021 году еще раз – в июне.
 
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