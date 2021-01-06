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Трактор вместо оленей: Дед Мороз поехал поздравлять сербских партнеров

06.01.2021 12:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв - Sputnik. Новогоднюю елку для детей сотрудников белорусско-сербской компании "Аграпанонка" организовали в необычном формате. Поздравить ребят Дед Мороз приехал на тракторе "Беларус", рассказали в посольстве нашей страны в Сербии.

В троллейбусе и на тракторе: автопробег Дедов Морозов прошел в Гродно - видео

Предприятие занимается сборкой, продажей и сервисным обслуживанием тракторов "Беларус" на территории Сербии. Несмотря на пандемию, в 2020 году удалось собрать даже больше техники, чем годом ранее.

"Руководитель совместного предприятия Драголюб Швоня отметил, что, несмотря на сложные условия, в отчетный период было собрано на 8% техники больше, чем в 2019 году", - рассказали в посольстве.

Предприятие планирует развивать и новые направления сотрудничества с Беларусью. Среди них - закупка белорусских комплексных удобрений.

Прежде в интервью БелТА бывший посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич отмечал, что белорусская техника стала неотъемлемой частью сербской транспортной системы. В Сербии работают предприятия по производству в том числе белорусских автобусов, а по сербским улицам ездят и белорусские троллейбусы.

Кроме того, в Сербии работают карьерные самосвалы "БелАЗ", пожарная техника на базе шасси МАЗ, комбайны "Гомсельмаш".

Через субъекты товарно-проводящей сети реализуется продукция МТЗ, МАЗ, Гомсельмаш, Могилевхимволокно, БКК, БМЗ, Нафтан.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Совместное предприятие "Аграпанонка" занимается сборкой, продажей и обслуживанием тракторов "Беларус" на территории Сербии. Туда и приехал на неожиданном...
 
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