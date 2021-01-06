Курсы валют: доллар и евро подешевели, российский рубль прибавил в цене

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Евро и американская валюта упали в цене, российский рубль укрепил свои позиции, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в среду.

По данным БВФБ на 12:30, доллар подешевел на 0,65%, европейская валюта – на 0,18%, российский рубль прибавил в цене 0,66%.

Нацбанк Беларуси установил в среду следующие курсы основных валют:

- 1 евро – 3,16 белорусского рубля,

- 1 доллар – 2,56 белорусского рубля,

- 100 российских рублей – 3,48 белорусского рубля.

Будет ли дешеветь доллар в 2021 году?

Как ранее заявляла Sputnik кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова, значительного падения доллара ждать не стоит, потому как он и так уже сильно "проседал". Прогноз многих финансистов, что американская валюта подешевеет на пятую часть стоимости, неоправданный, считает эксперт.

Степанова полагает, что удешевление доллара "было временным", так как долгосрочного прогноза стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка.

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