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Курсы валют: доллар и евро подешевели, российский рубль прибавил в цене
06.01.2021 12:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Евро и американская валюта упали в цене, российский рубль укрепил свои позиции, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в среду.
По данным БВФБ на 12:30, доллар подешевел на 0,65%, европейская валюта – на 0,18%, российский рубль прибавил в цене 0,66%.
© REUTERS / DADO RUVIC
Нацбанк Беларуси установил в среду следующие курсы основных валют:
- 1 евро – 3,16 белорусского рубля,
- 1 доллар – 2,56 белорусского рубля,
- 100 российских рублей – 3,48 белорусского рубля.
Будет ли дешеветь доллар в 2021 году?
Как ранее
Степанова полагает, что удешевление доллара "было временным", так как долгосрочного прогноза стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка.
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Доллар США и европейская валюта подешевели на торгах, российский рубль пошел в рост по отношению к белорусскому рублю.
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