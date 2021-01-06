Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв - Sputnik. Российский концерн снизил транзит газа через Украину в начале января, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Газпром снизил транзит газа через Украину с ~180 миллионов кубометров в сутки (конец декабря) до ~130 миллионов кубометров в сутки (начало января)", - написал украинский менеджер у себя в Facebook.

Ранее в конце декабря прошедшего года стало известно, что Москва и Киев подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа по украинской территории.

Согласно транзитному протоколу "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности позволили обеспечить продолжение транзита с 1 января 2020 года после завершения предыдущего контракта.

Транзит будет снижаться

В прошлом году транзит российского газа составил на 14% меньше, чем предусмотрено соглашением. При этом "Газпром" полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати".

Ключевыми факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.

В 2020 году транзит газа в Европу по украинской газотранспортной системе составил 55,8 миллиарда кубометров, а транспортировка газа из Европы в Украину - 15,9 миллиарда кубометров.

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