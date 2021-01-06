Как попала под санкции Запада компания, где свою карьеру начинал премьер Головченко

Источник материала: Tut.by

Компания «Белтехэкспорт» в третий раз угодила в санкционный список Запада. Действительно ли старейший спецэкспортер вооружений правит балом в Беларуси? Как компания прожила несанкционный период? Чем занимаются собственники? На эти и другие вопросы TUT.BY попытался найти ответы.





Что за «Белтехэкспорт»?

Компания «Белтехэкспорт» основана 26 января 1993 года и стала первым в Беларуси специализированным предприятием для реализации проектов в военно-технической сфере. Соучредителями выступили Министерство обороны, БелОМО и белорусский бизнесмен Владимир Пефтиев вместе с партнерами (Александр Садовой, поляк с американским паспортом Весли Михальчик ).

Власти поддерживали инициативу по реализации огромных запасов вооружений, доставшихся независимой Беларуси в наследство от советской армии. «Белтехэкспорт» также активно торговал оружием из российских арсеналов. По итогам 1996−2000 годов Беларусь, где было создано несколько спецэкспортеров вооружений, вошла в десятку крупнейших продавцов военной техники в мире.

«Белтехэкспорт» освоил рынки вооружений практически на всех континентах. География партнерских отношений компаний включала страны Африки, Латинской Америки, Азии, СНГ, Евросоюза. Рынок Персидского залива являлся одним из ключевых для компании. Поэтому в Абу-Даби была создана дочерняя компания «Белтехэкспорта» BelTechExport FZE.

В 2010 году Владимир Пефтиев зарегистрировал первый в Беларуси холдинг — «Белтех Холдинг». Под его крышей кроме «Белтехэкспорта» были собраны перспективные разработчики и производители спецпродукции.

Почему компания попадала под санкции Запада?

14 июля 2010 года Госдеп США подверг наказанию «Белтехэкспорт» за якобы имевшее место нарушение Акта о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. 25 мая 2013 года санкции США в отношении белорусской компании были сняты .





В 2011—2012 годах Евросоюз ввел санкции в отношении Владимира Пефтиева и его белорусских компаний, считая его связанным с семьей Александра Лукашенко. Дело в том, что в одной из компаний Пефтиева работала жена помощника президента по вопросам национальной безопасности Виктора Лукашенко. Бизнесмен был назван «главным экономическим советником президента» и «ключевым финансовым спонсором режима Лукашенко».

— Я вам клянусь, что я у Пефтиева никогда не то что для личных, для государственных целей ни копейки не взял. Они взяли и закосили этого мужика, — негодовал Лукашенко после включения бизнесмена в санкционный список ЕС.

После этого Владимир Пефтиев вышел из собственников «Белтехэкспорта», нанял адвокатов и инициировал в европейских судах кампанию по восстановлению на территории ЕС своих личных и имущественных прав. В конце 2014 года суд ЕС аннулировал санкции в отношении Пефтиева. Как позже выяснится, бизнесмену было что терять в Европе.

В 2015 году ограничения сняли и с «Белтехэкспорта». Через пять лет последовали новые санкции. На сей раз Совет Евросоюза объяснил введение санкций в отношении «Белтехэкспорта» тем, что компания «тесно связана с Министерством обороны Беларуси, экспортирует оружие и военное оборудование белорусских государственных компаний и извлекает выгоду, поддерживает режим Лукашенко и приносит прибыль Администрации президента», говорится в документе.

Кто сменил Пефтиева?

Летом 2012 года было объявлено , что Владимир Пефтиев продал контрольный пакет в управляющей компании «Белтех Холдинг» гражданину России Дмитрию Гуриновичу и «полностью прекратил свое участие в указанной группе компаний».



В 2016 году Дмитрий Гуринович первый и единственный раз был замечен журналистами на публичном мероприятии — открытии спорткомплекса для суворовцев. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

СМИ усомнились в реальности данной сделки, поскольку про Гуриновича было известно лишь, что он является «выпускником и аспирантом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, включен в кадровый резерв президента России». При этом проходила противоречивая информация: что он якобы работал у Пефтиева во времена, когда тот владел мобильным оператором. Позже выяснилось, что Гуринович родился в Бобруйске и окончил Минское суворовское училище.

Недавно The Insider раздобыл информацию о том, что в 2009 году Дмитрий Гуринович устроился на работу в ЗАО «Оборонконверс» (сейчас переименовано в «Рустехэкспорт»), дочернюю компанию Рособоронэкспорта, потом получил российский паспорт. Зарегистрирован в Калининграде по адресу, где располагается пограничное управление ФСБ. В 2014 году Гуринович учредил в Калининграде вместе с родственником местного чиновника компанию «Техпромсервис», основной вид деятельности которой — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В 2019 году бизнесмен, по сведениям The Insider, купил сразу два престижных автомобиля: Mercedes-Benz GL 350 с калининградскими номерами и Bentley Bentayga V8 с московскими.

А что же Пефтиев?

Владимир Пефтиев после введения санкций в 2011 году ушел в тень. Его структура «БТ Телекоммуникации» перестала быть инвестагентом правительства Беларуси. А сам бизнесмен покинул пост председателя Белорусской теннисной ассоциации. По неофициальной информации, вскоре после введения санкций у белорусских силовиков появились вопросы к Пефтиеву. Но, как говорят, он все благополучно порешал.

Фото: photo.bymedia.net

Владимир Пефтиев уже тогда проводил много времени за границей — на Мальте и в ОАЭ, где обзавелся недвижимостью и бизнесом. При том, что в Беларуси, помимо вооружения, деловые интересы Пефтиева распространялись на лотереи, алкогольное производство, недвижимость.

В последние годы фамилия Пефтиева всплывала в СМИ только в связи с активной меценатской деятельностью ( строит храмы , пишет книги ), 14 офшорами супруги в «панамском списке» и недвижимостью семьи в Лондоне.

Санкции в отношении Владимира Пефтиева активно лоббировал экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг. По иронии именно в Великобритании, как обнаружил The Insider, обосновались дочери Пефтиева. И успешно занимаются там бизнесом. Одна предлагает «решения в области разработки творческого контента», вторая производит «масло семян дыни Калахари, которое используется для питания кожи и волос».

Что было слышно о деятельности «Белтехэкспорта» в последнее время?

Созданная Владимиром Пефтиевым компания продолжает функционировать. Правда, после введения санкций в 2011 году участники «Белтех Холдинга» приобрели новых известных и неизвестных частных собственников, которые с разной степенью успешности продолжают «дело Пефтиева».

«Белтехэкспорт» поэтапно перешел от решения задачи по реализации имущества Министерства обороны к продвижению на внешние рынки современной продукции белорусского ВПК. Кроме того, компания предлагает зарубежным партнерам провести ремонт и модернизацию советской техники и поставку вооружений на их базе. В каталоге «Белтехэкспорта» — самолеты «Миг», вертолеты «Ми», бронетанковая техника, зенитные комплексы, прицелы и приборы ночного видения, беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, многоосные колесные тягачи, тренажеры для техники сухопутных войск, ПВО и ВВС и другая продукция военного и специального назначения.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Белтехэкспорт» был организатором коллективного стенда под эгидой Госкомвоенпрома на разных международных военно-технических форумах в России, Казахстане, ОАЭ и Беларуси, следует из информации на сайте спецэкспортера.

Помимо «Белтехэкспорта» под санкции ЕС угодили еще три предприятия из ВПК. Это «140-й ремонтный завод», «Агат — электромеханический завод», МЗКТ. Двум первым ставят в упрек, что производят технику, которая «была развернута против мирных демонстрантов после президентских выборов 9 августа 2020 года, в результате чего компании несут ответственность за подавление гражданского общества и демократической оппозиции». МЗКТ попал под санкции из-за того, что уволил сотрудников, объявивших забастовку и протестовавших во время визита Лукашенко на завод, что «возлагает на компанию ответственность за нарушение прав человека». «Белтехэкспорт» занимается продвижением некоторой продукции этих предприятий, пояснили источники TUT.BY.

Какая техника белорусских компаний, попавших под санкции, была замечена на акциях протеста

По словам собеседников TUT.BY, «Белтехэкспорт» уже не так крут, как это было ранее. Поэтому санкции в отношении этой компании «не имеют большого смысла».

— Сейчас уже никто не складывает яйца в одну корзину. На авансцену вышли другие игроки. Используются разные компании, — отмечают источники. — Да и раньше не составляло большого труда обходить санкции или эмбарго, используя подставные компании и разные маршруты поставки вооружений.

При чем тут Головченко?

Назначенный в июне 2020 года премьер-министром Беларуси Роман Головченко начинал свою карьеру как раз в «Белтехэкспорте». В 1996 году после окончания Московского государственного института международных отношений при МИД РФ он стал референтом председателя правления «Белтехэкспорта». Но за год дорос до заместителя гендиректора компании, следует из биографии премьера. После чего ушел на работу в Совет безопасности. Затем за плечами Романа Головченко были Администрация президента, Госкомвоенпром и дипслужба в ОАЭ, основной сферой интересов Беларуси в этой стране — помимо отдыха семьи Лукашенко — как раз был ВПК.