НАУ: В ближайшее время начнем добавлять делегатов Всебелорусского собрания в санкционные списки

Источник материала: Tut.by

Народное антикризисное управление под руководством члена президиума Координационного совета Павла Латушко в ближайшее время планирует опубликовать план «по делегитимизации Всебелорусского народного собрания», и начать работу по добавлению делегатов собрания в санкционные списки.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Ранее руководитель НАУ Павел Латушко обратился к делегатам Всебелорусского народного собрания и рассказал о возможных последствиях участия в нем.

— Уже начали появляться списки делегатов, однако реальных представителей народа, как и ожидалось, в них нет. «Широта» социальной базы этой сходки очевидна и говорит о недоверии нелегитимного ко всем, кроме карманной номенклатуры. Каждый марионеточный делегат будет автоматически занесен в базу Единой книги регистрации преступлений , а действиям собрания, как организованной группы, будет дана правовая оценка, — заявил Латушко.

Он также добавил, что будет добиваться санкций для всех участников VI Всебелорусского народного собрания.

В НАУ TUT.BY пояснили, что пока процедура по добавлению делегатов в санкционные списки не запущена, но это будет сделано в ближайшее время.

— В ближайшее время НАУ и «Честные люди» опубликуют план по делегитимизации Всебелорусского народного собрания и срыву антиконституционных решений, которые планируется принимать на нем, после чего НАУ начнет работу по добавлению делегатов в санкционные списки, — рассказали TUT.BY в НАУ.

Напомним, неделю назад стартовало избрание делегатов на Всебелорусское народное собрание, которое пройдет 11−12 февраля. И уже стало известно, что в столицу обсуждать на форуме «судьбоносные решения», поедут только одобренные сверху люди : местные депутаты, члены общественных организаций.