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МТС участвует в акции «Елка желаний» Белорусского Общества Красного Креста

06.01.2021 17:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Компания МТС присоединилась к благотворительной акции Белорусского Общества Красного Креста «Елка желаний». Сотрудники подготовили подарки для 60 детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Новогодняя елка с открытками, в которых были написаны пожелания ребят, была установлена в офисе компании. Любой мог купить подарок, указанный в открытке. Всего сотрудники МТС приобрели подарки для 60 детей: книги, игрушки, полезные гаджеты, музыкальные инструменты и другое. Все подарки будут доставлены лично каждому адресату.

«Елка желаний» ― это ежегодный новогодний проект для детей. Команда Белорусского Общества Красного Креста собрала пожелания ребят, которые имеют инвалидность, живут в малообеспеченных, многодетных, опекунских или неполных семьях.

«В новогодние праздники все мы, как никогда, верим в чудеса. Это время надежд и самых искренних желаний. Мы гордимся, что наши коллеги не остались равнодушными и помогли исполнить новогодние мечты детей», ― подчеркнули в компании МТС.

Акция «Елка желаний» проходит по всей стране. Для сбора подарков в торговых центрах, гостиницах, кинотеатрах и других площадках установлены новогодние елки с открытками, в которых описаны пожелания детей. Всего Белорусское Общество Красного Креста планирует воплотить в жизнь мечты 10 тысяч ребят.

 
 
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Компания МТС присоединилась к благотворительной акции Белорусского Общества Красного Креста «Елка желаний». Сотрудники подготовили подарки для 60 детей, которые...
 
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