Квартиры с личным входом с улицы. УКС Советского района Минска выставил на продажу жилье на Восточной по 2500 рублей за «квадрат»

Напомним, что жилой дом в Советском районе будет односекционным, 10-этажным, с техподпольем, холодным чердаком и плоской рулонной кровлей. В многоэтажке будет 58 квартир: 19 однокомнатных; 21 двухкомнатная и 18 трехкомнатных. Общая площадь квартир – 4 192,21 «квадратов».

Дом начали возводить в феврале 2020 года. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1-й квартал 2021 года.