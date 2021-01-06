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Квартиры с личным входом с улицы. УКС Советского района Минска выставил на продажу жилье на Восточной по 2500 рублей за «квадрат»

06.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Советского района Минска предлагает к продаже две 2-х комнатные квартиры в строящемся десятиэтажном доме в квартале улиц Беды, Тиражной, Восточной, Белинского. Купить квартиру в новостройке все желающие могут по цене 2500 рублей за квадратный метр. Сдача дома запланирована на 1-й квартал 2021 года. Проектная декларация опубликована в газете «Минский Курьер».

Квартиры с личным входом с улицы. УКС Советского района Минска выставил на продажу жилье на Восточной по 2500 рублей за «квадрат»

Напомним, что жилой дом в Советском районе будет односекционным, 10-этажным, с техподпольем, холодным чердаком и плоской рулонной кровлей. В многоэтажке будет 58 квартир: 19 однокомнатных; 21 двухкомнатная и 18 трехкомнатных. Общая площадь квартир – 4 192,21 «квадратов».

Дом начали возводить в феврале 2020 года. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1-й квартал 2021 года.

Квартиры с личным входом с улицы. УКС Советского района Минска выставил на продажу жилье на Восточной по 2500 рублей за «квадрат»

Квартиры и цены

В настоящий момент к продаже предлагаются 2 двухкомнатные квартиры общей площадью 88,31 и 89,27 квадратных метров, расположенные на 1-м этаже. Особенность обеих квартир – изолированные наружные входы с прилегающей территории.

Стоимость «квадрата» – 2500 белорусских рублей, при условии внесения платежа в течение 30 банковских дней с даты регистрации договора в местном исполнительном и распорядительном органе. Приобрести квартиры могут как граждане, не состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, так и юридические лица, и индивидуальные предприниматели.

Общая площадь реализуемых квартир по настоящей проектной декларации составляет 177,58 «квадратов».

Квартиры с личным входом с улицы. УКС Советского района Минска выставил на продажу жилье на Восточной по 2500 рублей за «квадрат»
Квартиры с личным входом с улицы. УКС Советского района Минска выставил на продажу жилье на Восточной по 2500 рублей за «квадрат»

Отметим, что всего на 1-м этаже дома запроектированы 4 квартиры: 1 квартира предназначена для проживания инвалида-колясочника со входом из внеквартирного коридора, 3 квартиры имеют изолированные наружные входы с прилегающей территории. Также на первом этаже расположено помещение домовладения с отдельным наружным входом и санузлом, кладовая уборочного инвентаря жилого дома и лестнично-лифтовой узел.

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Теги: Минск
 
 
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УКС Советского района Минска предлагает к продаже две 2-х комнатные квартиры в строящемся десятиэтажном доме в квартале улиц Беды, Тиражной, Восточной,...
 
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