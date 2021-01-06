Кесарю кесарево, или О чем власть могла бы попросить церковь

Источник материала: Tut.by

Недавняя новость о том, что Белорусская православная церковь подготовила свои предложения по изменениям в Конституцию, сперва никак меня не «зацепила». Ну чего, с миру по нитке — стране основной закон. Опять же, в братской России вон тоже в конституцию всяких «испокон веков присущих» русскому народу штуковин понавпихивали, чем мы хуже? Но все же речь идет о позиции церкви, о мнении священнослужителя, к миссии которого я испытываю огромное уважение. Поэтому несколько вопросов не давали мне покоя.



Александр Чубрик. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во-первых, что такое «традиции белорусского народа»? Наши традиции столь многообразны и изменчивы… Не буду впадать в демагогию, но даже такие вполне живые в наши времена занятия, как празднование Ивана Купалы, никак не связаны в сознании подавляющего большинства белорусов с рождением Иоанна Предтечи и, мягко говоря, не вполне соответствуют христианскому пониманию брака. Восприятие традиций разными поколениями тоже отличается, так о которых из них мы ведем речь? Наконец, межконфессиональные различия религиозных традиций внутри христианства тоже значительные, не говоря уже о различиях между религиями. Господь не зря сотворил мир таким разнообразным, и не нам, людям, пытаться втиснуть его в априори узкие рамки нашего понимания традиций.

Второй вопрос, а почему мы, собственно, вообще должны апеллировать к традициям? Тора, Библия, Коран сотканы из историй о том, как праотцы и пророки шли наперекор «правилам жизни» своих отцов-язычников, отрекаясь от идолопоклонничества и исповедуя (и проповедуя) единобожие. Само христианство — это «молодое вино», которое невозможно было «влить в старые мехи» ветхозаветных канонов. Ну а применительно к «мирскому» праву к традициям апеллировать можно и нужно, но не к народным или религиозным, а к традициям обеспечения верховенства закона, которые, собственно, и придают смысл существованию таких документов, как конституция.

Но самый главный вопрос, на который я не нашел ответа, это зачем церкви вообще вносить предложения в мирские законы. Писание — это основной Закон, данный людям непосредственно Богом. Быть христианином (мусульманином, иудеем) — это стремиться жить в соответствии с этим законом. Неужели внесение в конституцию любой нормы из Библии (Корана, Торы) сделает эту норму более легитимной в глазах верующих? Или церкви нужна помощь государства, чтобы привести неверующих к Богу?

Но самый главный вопрос, на который я не нашел ответа, это зачем церкви вообще вносить предложения в мирские законы

Иисус недвусмысленно ответил фарисеям, которые искушали его вопросом о взаимоотношениях верующих с государством: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Но внесение предложений по изменению конституции — это очевидный отход от неоднократно декларируемого церковью принципа ее политического нейтралитета. Церковь по своей природе вне политики, ведь только так она может искренне порицать беззаконие, от кого бы оно ни исходило, призывать к покаянию и примирению — и быть над любой мирской властью.

А власть вместо того чтобы просить предложения в конституцию у одной из конфессий, пусть и доминирующей, могла бы тихонько спросить — на исповеди или просто так: «Поступаю ли я в согласии с Законом Божиим, попирая законы человеческие? Как можно исправить все то, что я натворила? Как «сотворить достойный плод покаяния»? Тому, кто ищет ответы на такие вопросы, церковь точно может помочь.

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