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Мария Колесникова остается в СИЗО до 8 марта
06.01.2021 17:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следствие продлило Марии Колесниковой меру заключения в виде содержания под стражей еще на два месяца. Она остается в СИЗО в Жодино до 8 марта, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.
В ноябре адвокаты подавали жалобу на продление срока содержания под стражей Марии Колесниковой до 8 января, суд в удовлетворении жалобы
Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября в Минске и
16 сентября следователи
Защита
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Следствие продлило Марии Колесниковой меру заключения в виде содержания под стражей еще на два месяца.
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