Мария Колесникова остается в СИЗО до 8 марта

Источник материала: Tut.by

Следствие продлило Марии Колесниковой меру заключения в виде содержания под стражей еще на два месяца. Она остается в СИЗО в Жодино до 8 марта, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В ноябре адвокаты подавали жалобу на продление срока содержания под стражей Марии Колесниковой до 8 января, суд в удовлетворении жалобы отказал .

Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября в Минске и пытались вывезти из страны . Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь. Колесникову задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино.

16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).

Защита настаивает : действия Колесниковой направлены не на причинение, а на предотвращение вреда нацбезопасности.