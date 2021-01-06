ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Увольняющимся работникам санатория Belorus могут оказать финпомощь

06.01.2021 17:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв - Sputnik. Правительство Литвы предлагает оказать материальную помощь людям, которые увольняются из санатория Belorus ("Беларусь"), сообщают литовские СМИ.

© Photo : ВКонтакте / Санаторий "Беларусь"
Работникам санатория Belorus в Литве выплатят зарплаты

Счета белорусского санатория, находящегося в литовском Друскининкае, заморожены в связи с санкциями Евросоюза. Из-за этого, работникам долгое время не могли начислить заработную плату. Сегодня, благодаря тому, что МИД Литвы сделал исключение, сотрудники начали получать зарплаты за декабрь.

Предложение по оказанию финансовой помощи тем, кто в связи с ситуацией, решил уволиться из санатория, высказало Министерство социальной защиты Литвы. Сегодня его одобрил кабмин, однако окончательный вердикт будет за литовским сеймом.

Пособие из двух зарплат

Выплаты нужны для того, чтобы граждане страны, работающие в санатории, могли отказаться от вакансий, на которых перспективы сохранить "свои зарплаты и возможности работать очень туманны".

"Поэтому мы предлагаем изменить Закон о долгосрочном трудовом фонде так, чтобы те работники, которые предпочтут уйти с работы, получили выходные пособия в размере двух средних зарплат, они будут выплачены из фонда, однако фонду это будет компенсировано из госбюджета", - заявила министр соцзащиты и труда Моника Навицкене.

Мнение "за"

© Photo : "ВКонтакте" / Детский санаторий "Беларусь", г. Друскининкай
Главврач рассказал, как живет санаторий в Друскининкае после ареста счетов
Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что это первый в истории Литвы случай, когда в отношении работающего в стране учреждения применены международные санкции.

Выплаты увольняющимся работникам санатория министр назвал правильным шагом и добавил, что государство должно быть готово, "если и в этом случае, и в будущем появятся такие предприятия под санкциями".

Ландсбергис подчеркнул, что государственные выплаты не пойдут на счет санатория, в то же время его бывшие сотрудники смогут получить помощь.

Доводы "против"

© Sputnik
Системное вредительство: эксперт о санкциях Литвы против санатория "Беларусь"
Министерство финансов скептически отнеслось к идее. Глава Минфина Гинтаре Скайсте сообщила, что необходимо выработать долгосрочную стратегию и воздержалась от голосования.

"Все же для подобных случаев должна появиться устойчивая модель финансирования последствий санкций, и это не должно делаться за счет государственного долга", - подчеркнула Скайсте.

Премьер Ингрида Шимоните также отметила, что данная мера позволит решить лишь конкретную ситуацию. Она считает нужным найти иное оптимальное решение по данному вопросу.  

Банк Swedbank заморозил счета белорусского санатория в Литве 18 декабря. Это произошло в связи с введением санкций Евросоюза в отношении Беларуси.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство соцзащиты и труда Литвы предлагает выплатить сотрудникам санатория, покидающим свое рабочее место, пособие в размере двух средних зарплат.
 
Новости дня
Новости экономики
 
МТС участвует в акции «Елка желаний» Белорусского Общества Красного Креста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика