Увольняющимся работникам санатория Belorus могут оказать финпомощь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв - Sputnik. Правительство Литвы предлагает оказать материальную помощь людям, которые увольняются из санатория Belorus ("Беларусь"), сообщают литовские СМИ.

Счета белорусского санатория, находящегося в литовском Друскининкае, заморожены в связи с санкциями Евросоюза. Из-за этого, работникам долгое время не могли начислить заработную плату. Сегодня, благодаря тому, что МИД Литвы сделал исключение, сотрудники начали получать зарплаты за декабрь.

Предложение по оказанию финансовой помощи тем, кто в связи с ситуацией, решил уволиться из санатория, высказало Министерство социальной защиты Литвы. Сегодня его одобрил кабмин, однако окончательный вердикт будет за литовским сеймом.

Пособие из двух зарплат

Выплаты нужны для того, чтобы граждане страны, работающие в санатории, могли отказаться от вакансий, на которых перспективы сохранить "свои зарплаты и возможности работать очень туманны".

"Поэтому мы предлагаем изменить Закон о долгосрочном трудовом фонде так, чтобы те работники, которые предпочтут уйти с работы, получили выходные пособия в размере двух средних зарплат, они будут выплачены из фонда, однако фонду это будет компенсировано из госбюджета", - заявила министр соцзащиты и труда Моника Навицкене.

Мнение "за"

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что это первый в истории Литвы случай, когда в отношении работающего в стране учреждения применены международные санкции.

Выплаты увольняющимся работникам санатория министр назвал правильным шагом и добавил, что государство должно быть готово, "если и в этом случае, и в будущем появятся такие предприятия под санкциями".

Ландсбергис подчеркнул, что государственные выплаты не пойдут на счет санатория, в то же время его бывшие сотрудники смогут получить помощь.

Доводы "против"

Министерство финансов скептически отнеслось к идее. Глава Минфина Гинтаре Скайсте сообщила, что необходимо выработать долгосрочную стратегию и воздержалась от голосования.

"Все же для подобных случаев должна появиться устойчивая модель финансирования последствий санкций, и это не должно делаться за счет государственного долга", - подчеркнула Скайсте.

Премьер Ингрида Шимоните также отметила, что данная мера позволит решить лишь конкретную ситуацию. Она считает нужным найти иное оптимальное решение по данному вопросу.

Банк Swedbank заморозил счета белорусского санатория в Литве 18 декабря. Это произошло в связи с введением санкций Евросоюза в отношении Беларуси.

Читайте также: