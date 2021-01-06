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В Беларуси упростили жизнь торговле и общепиту

06.01.2021 17:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, посвященный государственному регулированию торговли и общественного питания, сообщили в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Новации в нормотворчестве ставят перед собой цель упростить требования к ведению бизнеса в сфере торговли и общественного питания.

Планируется, что это будет достигнуто путем расширения механизмов саморегуляции со стороны представителей бизнеса и уменьшения вмешательства со стороны государства в их работу.

Помимо сохранения минимального уровня контроля предусматривается:

  • переход на уведомительный принцип открытия торговых объектов, объектов общепита, торговых центров, рынков, осуществления торговли в различных формах
  • самостоятельное определение режима работы (за исключением работы после 23.00 и до 7.00)
  • самостоятельный расчет сетевиками их доли в объеме розничного товарооборота продтоваров в границах административно-территориальных единиц
  • введение правительством единых правил размещения нестационарных и передвижных объектов
  • возможность вводить законодательными актами запреты на выплату поставщиками товаров любых видов вознаграждений за поставку отдельных видов продовольственных товаров
  • обязанность обеспечивать контрагенту доступ к информации, необходимой для заключения договоров, путем ее размещения на сайтах только для субъектов, годовой товарооборот которых составляет 80 тысяч и более базовых величин и ряд других.

Новые законодательные нормы вступят в силу спустя шесть месяцев после официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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