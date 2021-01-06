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В Беларуси упростили жизнь торговле и общепиту
06.01.2021 17:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, посвященный государственному регулированию торговли и общественного питания, сообщили в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Новации в нормотворчестве ставят перед собой цель упростить требования к ведению бизнеса в сфере торговли и общественного питания.
Планируется, что это будет достигнуто путем расширения механизмов саморегуляции со стороны представителей бизнеса и уменьшения вмешательства со стороны государства в их работу.
Помимо сохранения минимального уровня контроля предусматривается:
Новые законодательные нормы вступят в силу спустя шесть месяцев после официального опубликования.
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