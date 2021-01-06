В Минэнерго Украины увидели проблему импорта электроэнергии из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко признал наличие проблемы импорта электроэнергии из России и Беларуси. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook .



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«Есть еще проблемы с импортом из Беларуси и РФ, который осуществляет в частности „американская“ компания», — написал Витренко.

Название импортера Витренко не указал, но по данным украинских СМИ речь идет об «Эру Трейдинг», которая позиционирует себя как компания с юрисдикцией в США. Эта компания была основана, в том числе бывшим топ-менеджером «Нафтогаза Украины» Андреем Фаворовым, которого ранее Витренко обвинял в коррупции, и его партнером Ярославом Мудрым.

С 1 января 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. Ежесуточный импорт составляет 4 млн кВт час. Помимо вышеупомянутой «Эру Трейдинг», закупки осуществляет «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука и «Де Трейдинг» Максима Ефимова.

В «Укрэнерго» накануне сообщили , что не могут перекрыть импорт без внесения изменений в законодательство. Дело в том, что с 1 января 2021 года утратило силу постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которым были отменены результаты аукционов на доступ к пропускной способности сечений с Россией и Беларусью в 2020 году. Именно этим постановлением НКРЭКУ были прекращены поставки энергии из Беларуси и РФ в апреле прошлого года.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года. В общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт часов.

Стоит отметить, что 4 ноября минувшего года на совещании и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец с руководством энергогенерирующих компаний, «Укрэнерго» и других представителей отрасли было заявлено, что прогнозный баланс электроэнергии в Украине на 2021 год не предусматривает ее импорт из Беларуси и экспорт украинского электричества в Беларусь.

21 декабря бывший исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сменил Буславец и стал первым заместителем министра энергетики Украины — временно исполняющим обязанности министра.