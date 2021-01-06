|
В Минэнерго Украины увидели проблему импорта электроэнергии из Беларуси
06.01.2021 18:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко признал наличие проблемы импорта электроэнергии из России и Беларуси. Об этом он сообщил на своей странице в
«Есть еще проблемы с импортом из Беларуси и РФ, который осуществляет в частности „американская“ компания», — написал Витренко.
Название импортера Витренко не указал, но по
С 1 января 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. Ежесуточный импорт составляет 4 млн кВт час. Помимо вышеупомянутой «Эру Трейдинг», закупки осуществляет «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука и «Де Трейдинг» Максима Ефимова.
В «Укрэнерго» накануне
Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года. В общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт часов.
Стоит отметить, что 4 ноября минувшего года на совещании и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец с руководством энергогенерирующих компаний, «Укрэнерго» и других представителей отрасли было заявлено, что прогнозный баланс электроэнергии в Украине на 2021 год не предусматривает ее импорт из Беларуси и экспорт украинского электричества в Беларусь.
21 декабря бывший исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сменил Буславец и стал первым заместителем министра энергетики Украины — временно исполняющим обязанности министра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко признал наличие проблемы импорта электроэнергии из России и Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)