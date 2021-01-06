Порядок маркировки товаров меняется в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Порядок маркировки товаров в соответствии с нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) меняется в Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ № 9 подписал президент республики Александр Лукашенко.

"Документ корректирует порядок маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками: вводятся унифицированные контрольные знаки нескольких форматов для маркировки всех групп товаров независимо от номиналов", – говорится в сообщении.

Новая система маркировки будет аккумулировать данные об обороте товаров, перечень их определяется правительством.

Эту информацию планируется предоставлять компаниям, контролирующим органам, а также использовать при взаимодействии с интегрированной инфосистемой ЕАЭС при торговле, если маркировка товаров будет вводиться на территории стран союза (всех или нескольких).

Владельцем и оператором системы маркировки, генерирующим коды и их реализацию, назначено издательство "Белбланкавыд". Координировать деятельность госорганов по вопросам маркировки в республике будет МНС.

ЕАЭС – это международное интеграционное экономическое объединение, которое функционирует с января 2015 года. Его участниками являются Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан.