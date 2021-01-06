ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Порядок маркировки товаров меняется в Беларуси

06.01.2021 19:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Порядок маркировки товаров в соответствии с нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) меняется в Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.

© Sputnik / Екатерина Лызлова
Слепнев: единая маркировка молочки в ЕАЭС может появиться в 2021 году

Соответствующий указ № 9 подписал президент республики Александр Лукашенко.

"Документ корректирует порядок маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками: вводятся унифицированные контрольные знаки нескольких форматов для маркировки всех групп товаров независимо от номиналов", – говорится в сообщении.

Новая система маркировки будет аккумулировать данные об обороте товаров, перечень их определяется правительством.

Эту информацию планируется предоставлять компаниям, контролирующим органам, а также использовать при взаимодействии с интегрированной инфосистемой ЕАЭС при торговле, если маркировка товаров будет вводиться на территории стран союза (всех или нескольких).

Владельцем и оператором системы маркировки, генерирующим коды и их реализацию, назначено издательство "Белбланкавыд". Координировать деятельность госорганов по вопросам маркировки в республике будет МНС.

ЕАЭС – это международное интеграционное экономическое объединение, которое функционирует с января 2015 года. Его участниками являются Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владельцем и оператором системы маркировки, генерирующим коды и их реализацию, назначено издательство "Белбланкавыд".
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Минэнерго Украины увидели проблему импорта электроэнергии из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика