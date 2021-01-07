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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент продлил действие мер по поддержке экономики во время пандемии Современный мир столкнулся с новыми глобальными вызовами, в том числе в экономике. В Беларуси продлеваются меры поддержки в условиях пандемии. Соответствующий...

Современный мир столкнулся с новыми глобальными вызовами, в том числе в экономике. В Беларуси продлеваются меры поддержки в условиях пандемии. Соответствующий указ подписал глава государства. Продлевается возможность предоставления налоговых льгот по платежам и арендной плате за земельные участки, накладывается мораторий на увеличение базовой арендной величины. Перенесен срок предоставления рассрочек, а также предоставляются новые отсрочки.Организациям предоставлено право о непроведении инвентаризации по согласованию с собственниками. Дополнительные права получили наниматели. Они могут предоставлять работнику с его согласия отпуск для самоизоляции, объявлять простой без ограничений по продолжительности, а также освобождать работника в связи с его болезненным состоянием без сохранения заработной платы на срок до трех календарных дней суммарно.