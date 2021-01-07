Исторический максимум: за 1 биткоин дают 38 008 долларов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 янв – Sputnik. Очередные торги на криптовалютной бирже закончились новым рекордом биткоина. Всего же ценность цифрового финансового рынка достигла 1 триллиона долларов, сообщает сайт CoinDesk.

Преодолев в прошлом стоимость в 36, а затем 37 тысяч долларов, биткоин по результатам торгов преодолел отметку и остановился на $38 008.

Ранее эксперты отмечали, что в январе-марте биткоин будет расти в цене, но не ожидали, что он превзойдет их прогнозы. Новый рекорд ожидался не раньше лета.

Стремительный рост связан с ослаблением американской валюты. Еще один фактор – широкая поддержка криптовалюты инвесторами, среди которых крупные игроки на финансовых рынках.

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