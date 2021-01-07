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Исторический максимум: за 1 биткоин дают 38 008 долларов
07.01.2021 16:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 янв – Sputnik. Очередные торги на криптовалютной бирже закончились новым рекордом биткоина. Всего же ценность цифрового финансового рынка достигла 1 триллиона долларов, сообщает сайт CoinDesk.
© Photo : Общественное телевидение России
Преодолев в прошлом стоимость в 36, а затем 37 тысяч долларов, биткоин по результатам торгов преодолел отметку и остановился на $38 008.
Стремительный рост связан с ослаблением американской валюты. Еще один фактор – широкая поддержка криптовалюты инвесторами, среди которых крупные игроки на финансовых рынках.
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По результатам торгов криптовалюта обновила исторический максимум. Эксперты уверены, что это не предел.
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