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Исторический максимум: за 1 биткоин дают 38 008 долларов

07.01.2021 16:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 янв – Sputnik. Очередные торги на криптовалютной бирже закончились новым рекордом биткоина. Всего же ценность цифрового финансового рынка достигла 1 триллиона долларов, сообщает сайт CoinDesk.

© Photo : Общественное телевидение России
Экономист рассказал, как можно будет заработать на биткоине в 2021 году

Преодолев в прошлом стоимость в 36, а затем 37 тысяч долларов, биткоин по результатам торгов преодолел отметку и остановился на $38 008.
Ранее эксперты отмечали, что в январе-марте биткоин будет расти в цене, но не ожидали, что он превзойдет их прогнозы. Новый рекорд ожидался не раньше лета.

Стремительный рост связан с ослаблением американской валюты. Еще один фактор – широкая поддержка криптовалюты инвесторами, среди которых крупные игроки на финансовых рынках.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По результатам торгов криптовалюта обновила исторический максимум. Эксперты уверены, что это не предел. 
 
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