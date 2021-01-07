ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире – подсчитал телеканал CNBC

08.01.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 янв – Sputnik. Основатель и генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире с состоянием в 185 миллиардов долларов, сообщил американский телеканал CNBC, опираясь на подсчеты своих специалистов. 

© REUTERS / GENE BLEVINS
Взорвался космический корабль SpaceX, но Илон Маск не отчаивается

Повышение курса акций Tesla на фондовых торгах в четверг стало причиной, по которой Маск обогнал самого богатого человека на планете главу Amazon Джеффа Безоса, который мог похвастать этим титулом с 2017 года. Его состояние оценивается в 184 миллиарда долларов.

Интересно, что по данным агентства Bloomberg на среду, Маск по-прежнему занимает второе место, уступая три миллиарда Безосу. В ноябре прошлого года Маск обогнал главу Microsoft Билла Гейтса, сместив бизнесмена на третье место с его 127,7 миллиардами. 

За минувший год состояние идейного вдохновителя и главного инженера SpaceX выросло более чем на сто миллиардов долларов за счет капитализации Tesla. Общий объем продаж электромобилей в 2020 году вырос на 36% по сравнению с 2019 годом, а производство Tesla увеличилось на 40%.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рейтинге самых богатых людей мира, составляемых агентством Bloomberg, Маск по-прежнему занимает второе место.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Исторический максимум: за 1 биткоин дают 38 008 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by