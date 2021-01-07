Илон Маск стал самым богатым человеком в мире – подсчитал телеканал CNBC

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 янв – Sputnik. Основатель и генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире с состоянием в 185 миллиардов долларов, сообщил американский телеканал CNBC , опираясь на подсчеты своих специалистов.

Повышение курса акций Tesla на фондовых торгах в четверг стало причиной, по которой Маск обогнал самого богатого человека на планете главу Amazon Джеффа Безоса, который мог похвастать этим титулом с 2017 года. Его состояние оценивается в 184 миллиарда долларов.

Интересно, что по данным агентства Bloomberg на среду, Маск по-прежнему занимает второе место, уступая три миллиарда Безосу. В ноябре прошлого года Маск обогнал главу Microsoft Билла Гейтса, сместив бизнесмена на третье место с его 127,7 миллиардами.

За минувший год состояние идейного вдохновителя и главного инженера SpaceX выросло более чем на сто миллиардов долларов за счет капитализации Tesla. Общий объем продаж электромобилей в 2020 году вырос на 36% по сравнению с 2019 годом, а производство Tesla увеличилось на 40%.