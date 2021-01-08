Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Сочинские транспортники проведут испытания нового образца городского автобуса МАЗ, об этом сообщила пресс-служба предприятия "Сочиавтотранс".

Образец третьего поколения автобусной техники из Минска, подготовленный для курортного города, оснащен аппаратурой навигации и видеонаблюдения, обеззараживателем воздуха, а также так называемой системой "антисон", контролирующей состояния водителя.

"Мы рады, что именно в Сочи будет проходить опытная эксплуатация первого в России автобуса марки МАЗ 303065", – рассказал заместитель директора департамента городского транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Тестирование новинки из Беларуси планируют на краснополянском маршруте №105 э, а позднее - на городских маршрутах №12 и №17. Автобус в праздничной раскраске и с надписью "С Новым Годом" уже прибыл в Сочи.

В "Сочиавтотранс" отметили, что город уже на протяжении 10 лет сотрудничает с Минским автозаводом. Белорусские автобусы зарекомендовали себя за это время как надежные, качественные, а также комфортные для пассажиров.

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