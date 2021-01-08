Как предпринимателю без проблем пройти проверку

Источник материала: Sputnik Беларусь

В этом материале остановимся непосредственно на процедуре проверки, расскажем о правилах и условиях этой многоходовой игры.

О сроках

Проверка не может длиться вечно. Стандартный, предусмотренный 510-м указом срок:

не более 15 рабочих дней для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, ремесленников;

не более 30 рабочих дней для всех других, т.е. для юридических лиц и их филиалов или структурных подразделений.

Но у контролеров есть возможность значительно продлить это сомнительное удовольствие.

Во-первых, проверка может быть продлена на 15 рабочих дней, если контролеры посчитают, что объем документов для проверки превышает их разумные возможности или надо провести инвентаризацию, встречную проверку у ваших партнеров, какое-нибудь исследование или экспертизу.

Уже получается 45 рабочих дней, или два календарных месяца.

Во-вторых, проверка может быть приостановлена на три месяца, если для установления истины понадобится, опять же, проведение исследования или экспертизы, нужно будет восстанавливать утраченные документы или кто-то из контролеров приболеет.

Проверку даже можно приостановить на шесть месяцев в случае, когда понадобится направить запрос в компетентные органы за пределы Республики Беларусь.

Есть еще другие сроки, установленные для некоторого рода специфических проверок, например, "внеплановой тематической оперативной" или "дополнительной". Они значительно меньше, от трех до десяти рабочих дней соответственно. Такие проверки проводятся нечасто, поэтому останавливаться на них не будем.

О доступе проверяющих

В офис или на территорию вашего предприятия вы обязаны допустить контролеров после предъявления ими служебных удостоверений и предписания на проведение проверки.

Место вашего жительства, а также место работы (если вы ремесленник или занимаетесь агроэкотуризмом) контролеры могут посетить только с санкции прокурора.

Итак, после того как вы предоставили возможность проверяющим сделать запись в книге учета проверок, ваша следующая обязанность – предоставить им помещение, пригодное для проведения проверки. Правда, в 510-м указе есть оговорка – "в случае его наличия". Вероятно, в случае малометражного расположения не обязательно арендовать соседние офисы для проверяющих. В индивидуальном порядке, в каждом конкретном случае решается вопрос о местонахождении проверяющих на весь период проверки и способ доставки им документов. Главное, чтобы это было удобно и безопасно для обеих сторон.

Кстати сейчас, в период пандемии, шире стала распространяться практика проверок дистанционных, без посещения офисов проверяемых организаций. Контролеры письменно запрашивают необходимые для проверки документы или им предоставляются доступы к базам данных проверяемых.

О документах для проверки

Чтобы контролеры могли выполнить свою работу, вам желательно обеспечить их документами о своей деятельности. И не забываем, что эти документы относятся только к вопросам проверки и проверяемому периоду, которые указаны в предписании на проведение проверки.

Проверяющие вправе требовать от вас предоставления информации на бумажных и электронных носителях для проверки практически незамедлительно. Исключение есть только для документов, которые не могут и не должны находиться по месту проведения проверки (архивы, удаленные офисы).

Для такой документации срок предоставления – разумный, на усмотрение проверяющего, и по 510-му указу – не менее двух дней. Страна у нас небольшая, вполне выполнимо, но может быть несколько затратно.

Кроме истребования документов, проверяющие имеют право их копировать, изымать, брать у руководителей и работников письменные и устные объяснения по вопросам проверки.

И тут маленький совет. Лучше ограничить общение сотрудников с проверяющими. Было бы правильно руководителю назначить лицо, ответственное за обеспечение взаимодействия с проверяющими, или все контакты замкнуть на себя. Это обеспечит управляемость процесса проверки, минимизирует утечку ненужной информации.

Не забываем о том, что само проведение проверки – это процедура абсолютно бесплатная, и некоторые даже с благодарностью к контролерам оценивают это мероприятие как бесплатный аудит. Ведь обычный аудит очень дорого стоит.

Проверка поможет навести порядок в делах и документах, оптимизировать свою деятельность, избавившись от лишнего и сконцентрировав усилия на главном.