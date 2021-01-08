Беларусь за 11 месяцев на молоке заработала $2,2 миллиарда

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Предприятия Беларуси за 11 месяцев прошлого года экспортировали молочной продукции на 2,2 миллиарда долларов, сообщил в пятницу премьер республики Роман Головченко.

Глава правительства 8 января посетил Витебскую область, где ознакомился с работой Глубокского молочноконсервного комбината, передает БелТА .

Сообщается, что за 11 месяцев прошлого года республика поставила за границу 4,4 миллиона тонн молочной продукции на общую сумму 2,2 миллиарда долларов, причем организациями Витебской области – на более чем 157,5 миллионов.

По словам Головченко, уже прошел почти год, как был подписан указ о поддержке сельскохозяйственных организаций Витебщины. "Пока рано говорить об итоговых результатах, но уже серьезные положительные сдвиги видны. Производство молока растет как по стране, так и в Витебской области", – отметил он.

Есть еще проблемы

По его словам, в отрасли еще есть проблемные вопросы, в том числе недостаточное инвестирование хозяйств северного региона.

"На основании итогов мониторинга проведем большое совещание, на котором рассмотрим предметно результаты и определим, что еще нужно сделать для повышения эффективности сырьевых зон", – сказал Головченко.

Он также отметил, что в перерабатывающей отрасли в области все нормально и хорошие показатели, но надо работать над сырьевыми зонами, чтобы повышать надои молока и товарность молока.

Головченко рассказал, что на Витебщине есть большая потребность в фермах, но есть в регионе есть устаревшие, поэтому в настоящее время власти определяют источники финансирования для их модернизации.

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