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Беларусь за 11 месяцев на молоке заработала $2,2 миллиарда
08.01.2021 17:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв – Sputnik. Предприятия Беларуси за 11 месяцев прошлого года экспортировали молочной продукции на 2,2 миллиарда долларов, сообщил в пятницу премьер республики Роман Головченко.
© Sputnik Максим Богданович
Глава правительства 8 января посетил Витебскую область, где ознакомился с работой Глубокского молочноконсервного комбината, передает
Сообщается, что за 11 месяцев прошлого года республика поставила за границу 4,4 миллиона тонн молочной продукции на общую сумму 2,2 миллиарда долларов, причем организациями Витебской области – на более чем 157,5 миллионов.
По словам Головченко, уже прошел почти год, как был подписан указ о поддержке сельскохозяйственных организаций Витебщины. "Пока рано говорить об итоговых результатах, но уже серьезные положительные сдвиги видны. Производство молока растет как по стране, так и в Витебской области", – отметил он.
Есть еще проблемы
По его словам, в отрасли еще есть проблемные вопросы, в том числе недостаточное инвестирование хозяйств северного региона.
"На основании итогов мониторинга проведем большое совещание, на котором рассмотрим предметно результаты и определим, что еще нужно сделать для повышения эффективности сырьевых зон", – сказал Головченко.
Он также отметил, что в перерабатывающей отрасли в области все нормально и хорошие показатели, но надо работать над сырьевыми зонами, чтобы повышать надои молока и товарность молока.
Головченко рассказал, что на Витебщине есть большая потребность в фермах, но есть в регионе есть устаревшие, поэтому в настоящее время власти определяют источники финансирования для их модернизации.
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За 11 месяцев прошлого года республика поставила за границу 4,4 миллиона тонн различной молочной продукции.
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