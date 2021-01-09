Литовская VMG собралась строить в Борисове еще один завод для нужд IKEA

Источник материала: Tut.by

В январе одна из крупнейших в странах Балтии групп по обработке древесины и производству мебели Vakaru medienos grupe (VMG) планирует начать строительство еще одного завода в Борисове. Об этом сообщил агентству BNS основной акционер VMG Сигитас Паулаускас.



Фото: пресс-служба VMG

По его словам, новый завод будет производить мебель для шведской IKEA. В него планируется инвестировать 25 млн евро, а строительство завершить в первом квартале 2022 года. «Это будет как продолжение имеющегося предприятия в Борисове», — уточнил Паулаускас.

В данный момент у VMG два завода в Беларуси. «ВМГ Индустри» находится свободной экономической зоне «Могилев» и занимается производством древесно-стружечных плит (ДСП), мебели и гнутоклееных деталей из древесины. «СВУДС экспорт» базируется в Борисове. Там расположен лесопильный завод, сушилки и деревообрабатывающие цеха, где производят строительную древесину, щепу, гранулы, а также мебель из массива хвойных пород деревьев.

Паулаускас вложил в белорусские проекты около 200 млн евро. Основным кредитором заводов VMG в Беларуси выступает Европейский банк реконструкции и развития.