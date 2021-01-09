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В 2020 году Украина купила большую часть бензина в Беларуси

09.01.2021 10:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2020 году импорт бензинов в Украину составил 1,095 млн тонн, что на 5,5% больше, чем в позапрошлом году. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на оперативные данные «Консалтинговой группы «А-95».


По данным «А-95», белорусские НПЗ в 2020 году нарастили отгрузки бензинов на 23,7% (на 163 тыс. тонн), до 854,5 тыс. тонн, тем самым увеличив свою долю в импорте бензинов с 67% до 78%.

Наибольшие объемы поставок белорусского ресурса наблюдались летом: в июне было импортировано 97 тыс. тонн, в июле — 92 тыс. тонн, в августе — 89,4 тыс. тонн. Тогда как в остальные месяцы объем импорта из Беларуси колебался в пределах 45−75 тыс. тонн.

Поставки из Литвы за отчетный 2020 год сократились на треть (28,4%), до 235,1 тыс. тонн, что, соответственно, по итогу года привело к снижению доли в импорте с 32% до 21%.

Эксперты «А-95» отмечают, что рост доли белорусских бензинов и снижение ресурса из Литвы в Украине обусловлен продажей бензинов «Белорусской нефтяной компанией» в портфеле с дизельным топливом по терм-контрактам на 2020 год.

Однако, по информации enkorr, уже по долгосрочным контрактам на 2021 год трейдеры либо отказались от такого портфельного предложения, либо сократили объемы бензинов в пакете c дизельным топливом в пользу покупки ресурса на спотовом рынке.

В конце 2020 года стало известно, что Orlen Lietuva начала поставлять топливо в Украину новым железнодорожным маршрутом через Польшу в обход Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе польской компании PKN Orlen, которая через дочернюю компанию Orlen Lietuva владеет нефтеперерабатывающим заводом Мажейкяй.

В настоящее время крупнейший украинский НПЗ «Укртатнафта» на протяжении последних лет ведет борьбу за увеличение рынка автомобильного бензина, который с 2014 года сократился вдвое из-за популярности сжиженного газа. В Верховной раде Украины находятся несколько законопроектов, касающихся акцизов на нефтепродукты. Спор идет по поводу соотношения ставок акцизного налога на бензин и автогаз.

 
 
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В 2020 году импорт бензинов в Украину составил 1,095 млн тонн, что на 5,5% больше, чем в позапрошлом году.
 
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