Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (4-10 января 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.2% и составил 1329 $/м2. По сравнению с началом прошлого года текущий уровень цен ниже на 5%. Средняя цена квартир в новостройках Минска также снизилась на 0.2% и на данный момент равна 1299 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составил 30 $/м2.

Кризис

В 2021 год сфера недвижимости в Беларуси входит не в самом лучшем настроении. Количество сделок в последние месяцы катастрофически снизилось, доступных кредитов на жилье по-прежнему нет, по планете продолжает шествие Covid-19, а в стране и не думает сворачиваться политический кризис. Как стоит действовать в это непростое время потенциальным продавцам и покупателям недвижимости? Правильно ли сейчас вкладывать деньги в квадратные метры? Или лучше, наоборот, продать даже имеющееся жилье? Своим мнением с нашим порталом поделился основатель и генеральный директор консалтинговой компании «Личный капитал», эксперт в сфере личных финансов и инвестиций Владимир Савенок.

Кстати, надеяться на быстрое окончание кризиса не стоит. Бюджет Беларуси в 2020-м недополучил более 2 млрд рублей от налогов. В этом году ситуация будет еще труднее...

Повышение “коммуналки”

С 1 января в Беларуси повысили «коммуналку». Собрали вот тут в одну таблицу все изменения.

Строительство

За 2020 год в Минске ввели в эксплуатацию 63 многоэтажных дома.