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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (4-10 января 2021 года)

09.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.2% и составил 1329 $/м2. По сравнению с началом прошлого года текущий уровень цен ниже на 5%. Средняя цена квартир в новостройках Минска также снизилась на 0.2% и на данный момент равна 1299 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составил 30 $/м2.

Кризис

В 2021 год сфера недвижимости в Беларуси входит не в самом лучшем настроении. Количество сделок в последние месяцы катастрофически снизилось, доступных кредитов на жилье по-прежнему нет, по планете продолжает шествие Covid-19, а в стране и не думает сворачиваться политический кризис. Как стоит действовать в это непростое время потенциальным продавцам и покупателям недвижимости? Правильно ли сейчас вкладывать деньги в квадратные метры? Или лучше, наоборот, продать даже имеющееся жилье? Своим мнением с нашим порталом поделился основатель и генеральный директор консалтинговой компании «Личный капитал», эксперт в сфере личных финансов и инвестиций Владимир Савенок.

Кстати, надеяться на быстрое окончание кризиса не стоит. Бюджет Беларуси в 2020-м недополучил более 2 млрд рублей от налогов. В этом году ситуация будет еще труднее...

Повышение “коммуналки”

С 1 января в Беларуси повысили «коммуналку». Собрали вот тут в одну таблицу все изменения.

Строительство

За 2020 год в Минске ввели в эксплуатацию 63 многоэтажных дома.

Дом-стену долгостроя «Аркадия» сдадут в эксплуатацию через год.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (4-10 января 2021 года)

6 новых домов построят на ул. Волгоградской в Минске: застройщик уже готовит проект.

УКС Советского района Минска выставил на продажу квартиры с личным входом с улицы на Восточной по 2500 рублей за «квадрат».

В Смолевичах приступили к освоению квартала № 2, где построят 19 жилых домов, 2 детсада и школу.

Земля

Результаты земельного аукциона в Смолевичах: $12-15 тысяч за участок в новой коттеджной застройке.

Регионы

На месте снесенных частных домов в Могилеве появится многоэтажка.

В Гродно на каждую государственную арендную квартиру претендуют по 10−20 человек.

Узнали, где и почем можно купить участок в Бресте.

Коммерческая недвижимость

Строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» в Минске снова приостановлено.

Мингорисполком прокомментировал нашумевшую ситуацию с легендарным магазином «Океан» рядом с площадью Победы.

В Быхове на продажу выставлена взлетно-посадочная полоса, которая принадлежит… колхозу. Цена на первых торгах была $32,2 миллиона долларов.

Неиспользуемый корпус поликлиники в Орше продали за 198 рублей. Здесь будет частное производство.

В Витебской области ищут инвесторов для 100 неиспользуемых объектов. Среди них — «рыцарский замок».

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (4-10 января 2021 года)

Мы посмотрели, как внутри выглядят выставленные на торги здания государственных предприятий, где недавно работали люди.

Жилье и инфраструктура

В Минске модернизируют 1-ю городскую детскую стоматологию.

В Соколе построят дом, на первом этаже которого будет амбулатория.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Рост “коммуналки”, сроки достройки “Аркадии” и новые дома на Волгоградской в Минске. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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