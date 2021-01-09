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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (4-10 января 2021 года)
09.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Кризис
В 2021 год сфера недвижимости в Беларуси входит не в самом лучшем настроении. Количество сделок в последние месяцы катастрофически снизилось, доступных кредитов на жилье по-прежнему нет, по планете продолжает шествие Covid-19, а в стране и не думает сворачиваться политический кризис. Как стоит действовать в это непростое время потенциальным продавцам и покупателям недвижимости? Правильно ли сейчас вкладывать деньги в квадратные метры? Или лучше, наоборот, продать даже имеющееся жилье? Своим мнением с нашим порталом
Кстати, надеяться на быстрое окончание кризиса не стоит. Бюджет Беларуси в 2020-м
Повышение “коммуналки”
С 1 января в Беларуси повысили «коммуналку». Собрали
Строительство
За 2020 год в Минске
Дом-стену долгостроя «Аркадия»
6 новых домов построят на ул. Волгоградской в Минске: застройщик
УКС Советского района Минска
В Смолевичах
Земля
Регионы
На месте снесенных частных домов в Могилеве
В Гродно на каждую государственную арендную квартиру
Коммерческая недвижимость
Строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» в Минске
Мингорисполком
В Быхове
Неиспользуемый корпус поликлиники в Орше
В Витебской области
Мы
Жилье и инфраструктура
В Минске
В Соколе
Редакция Realt.by
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Рост “коммуналки”, сроки достройки “Аркадии” и новые дома на Волгоградской в Минске. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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