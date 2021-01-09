Утром в Минске, Бресте и Гродно прошли локальные акции протеста

Источник материала: Tut.by

Локальные акции протеста прошли утром 9 января в Минске, Бресте и Гродно.

Согласно фото- и видеосвидетельствам , марши и цепи солидарности были организованы в столичных микрорайонах Восток, Сухарево, Уручье, Новая Боровая, Лошица, Слепянка, Степянка, на площади Победы. В Бресте граждане прошли по набережной Скорины, в Гродно — по микрорайону Ольшанка.

Информации о задержаниях нет.

С 6 по 8 января задержано не менее 12 человек, шесть из них, в том числе три женщины, доставлены в столичный центр изоляции правонарушителей.

9 января исполнилось пять месяцев со дня начала акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов и преследования инакомыслящих. По данным правозащитников, с 9 августа до конца 2020 года было задержано более 25 тыс. человек.