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Утром в Минске, Бресте и Гродно прошли локальные акции протеста

09.01.2021 13:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Локальные акции протеста прошли утром 9 января в Минске, Бресте и Гродно.

Согласно фото- и видеосвидетельствам, марши и цепи солидарности были организованы в столичных микрорайонах Восток, Сухарево, Уручье, Новая Боровая, Лошица, Слепянка, Степянка, на площади Победы. В Бресте граждане прошли по набережной Скорины, в Гродно — по микрорайону Ольшанка.

Информации о задержаниях нет.

С 6 по 8 января задержано не менее 12 человек, шесть из них, в том числе три женщины, доставлены в столичный центр изоляции правонарушителей.

9 января исполнилось пять месяцев со дня начала акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов и преследования инакомыслящих. По данным правозащитников, с 9 августа до конца 2020 года было задержано более 25 тыс. человек.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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9 января исполнилось пять месяцев со дня начала акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов и преследования инакомыслящих.
 
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