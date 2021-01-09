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Утром в Минске, Бресте и Гродно прошли локальные акции протеста
09.01.2021 13:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Локальные акции протеста прошли утром 9 января в Минске, Бресте и Гродно.
Согласно фото- и
Информации о задержаниях нет.
С 6 по 8 января
9 января исполнилось пять месяцев со дня начала акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов и преследования инакомыслящих. По данным правозащитников, с 9 августа до конца 2020 года было задержано более 25 тыс. человек.
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9 января исполнилось пять месяцев со дня начала акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов и преследования инакомыслящих.
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