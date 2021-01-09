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Лукашенко встал на лыжи. Наиля Аскер-заде назвала сына Лукашенко неизбалованным человеком

09.01.2021 18:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко провел тренировку на лыжах. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого» и разместил соответствующее фото.


Фото: Пул первого

Тем временем российская телеведущая Наиля Аскер-заде продолжает анонсировать интервью с Александром и Николаем Лукашенко, которое должно выйти в эфир телеканала «Россия-1» 10 января.

По ее словам, младший сын Лукашенко производит впечатление «неизбалованного, скромного, думающего человека». «Понимаю молодых девушек, которые сходят по Николаю с ума. Кстати, в интервью он ответил на самый волнующий для поклонниц вопрос», — написала телеведущая.

 
 
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Наиля Аскер-заде продолжает анонсировать интервью с Александром и Николаем Лукашенко, которое должно выйти в эфир телеканала «Россия-1» 10 января.
 
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