Лукашенко встал на лыжи. Наиля Аскер-заде назвала сына Лукашенко неизбалованным человеком

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко провел тренировку на лыжах. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого» и разместил соответствующее фото.



Фото: Пул первого

Тем временем российская телеведущая Наиля Аскер-заде продолжает анонсировать интервью с Александром и Николаем Лукашенко, которое должно выйти в эфир телеканала «Россия-1» 10 января.

По ее словам, младший сын Лукашенко производит впечатление «неизбалованного, скромного, думающего человека». «Понимаю молодых девушек, которые сходят по Николаю с ума. Кстати, в интервью он ответил на самый волнующий для поклонниц вопрос», — написала телеведущая.