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Лукашенко встал на лыжи. Наиля Аскер-заде назвала сына Лукашенко неизбалованным человеком
09.01.2021 18:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня Александр Лукашенко провел тренировку на лыжах. Об этом сообщил
Тем временем российская телеведущая Наиля Аскер-заде продолжает анонсировать интервью с Александром и Николаем Лукашенко, которое должно выйти в эфир телеканала «Россия-1» 10 января.
По ее словам, младший сын Лукашенко производит впечатление «неизбалованного, скромного, думающего человека». «Понимаю молодых девушек, которые сходят по Николаю с ума. Кстати, в интервью он ответил на самый волнующий для поклонниц вопрос», — написала телеведущая.
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Наиля Аскер-заде продолжает анонсировать интервью с Александром и Николаем Лукашенко, которое должно выйти в эфир телеканала «Россия-1» 10 января.
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