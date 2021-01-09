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Сванидзе: Кремль не пользуется возможностью свободно разговаривать с белорусским народом

09.01.2021 18:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе в эфире радиостанции «Эхо Москвы» порассуждал о ситуации в Беларуси.


Фото: Reuters via TASS

Сванидзе признал, что в Беларуси — замороженный конфликт между гражданами и Александром Лукашенко.

— Да, там тупик. Но граждане все-таки сильнее, чем этот человек. Поэтому я думаю, что все-таки не граждане, слава богу, обречены в Беларуси, а Лукашенко. Я это давно говорю и продолжаю это говорить. Он держится до тех пор, пока его поддерживает Кремль. А Кремлю невыгодно его долго поддерживать. Он его будет поддерживать до тех пор, пока не найдет ему замены. Найдет замену — будет поддерживать замену. (…) Какого-то политика, который не вызывал бы отторжения у белорусов и в то же время был бы очевидно симпатичен Кремлю, — отметил журналист.

По его словам, «конечно, в Кремле ищут» замену Лукашенко.

— Это не значит, что найдут. Не значит, что его выберут белорусы. Но что ищут — несомненно. И должны искать, я бы сказал, как политики должны искать, — считает Сванидзе.

Он подчеркнул, что у России есть шанс удержать Беларусь в числе близких друзей.

― Шанс есть. Если мы перестанем поддерживать диктатора, если мы начнем более умно, развернуто, свободно разговаривать с белорусским народом — я думаю, что шанс есть. Но пока что мы этим шансом не пользуемся, — сказал Николай Сванидзе.

 
 
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Российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе в эфире радиостанции «Эхо Москвы» порассуждал о ситуации в Беларуси.
 
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