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НАУ будет с 18 января добавлять участников Всебелорусского народного собрания в санкционные списки
10.01.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Народное антикризисное управление под руководством члена президиума Координационного совета Павла Латушко начнет с 18 января добавлять с санкционные списки делегатов Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом написал в своем
Участники ВНС будут публично добавлены в Единую книгу регистрации преступлений (ЕКРП) и включены в санкционные списки.
— Уже через 10 дней в ЕКРП появятся первые фамилии. Список будет обновляться каждые 10 дней — вплоть до 10 февраля 2021 года, — сказал Латушко.
По его словам, действия участников ВНС уже нарушают Конституцию и Закон о республиканских и местных собраниях.
— Лукашенко уже с ног до головы замазал в уголовных статьях силовиков, которые соглашались выполнять его преступные приказы. Теперь он замажет вас. Если не откажетесь, — предупредил делегатов Павел Латушко.
Всебелорусское народное собрание
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Всебелорусское народное собрание намечено провести 11−12 февраля в Минске.
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