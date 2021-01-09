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НАУ будет с 18 января добавлять участников Всебелорусского народного собрания в санкционные списки

10.01.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Народное антикризисное управление под руководством члена президиума Координационного совета Павла Латушко начнет с 18 января добавлять с санкционные списки делегатов Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом написал в своем телеграм-канале Латушко.

Участники ВНС будут публично добавлены в Единую книгу регистрации преступлений (ЕКРП) и включены в санкционные списки.

— Уже через 10 дней в ЕКРП появятся первые фамилии. Список будет обновляться каждые 10 дней — вплоть до 10 февраля 2021 года, — сказал Латушко.

По его словам, действия участников ВНС уже нарушают Конституцию и Закон о республиканских и местных собраниях.

— Лукашенко уже с ног до головы замазал в уголовных статьях силовиков, которые соглашались выполнять его преступные приказы. Теперь он замажет вас. Если не откажетесь, — предупредил делегатов Павел Латушко.

Всебелорусское народное собрание намечено провести 11−12 февраля в Минске. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2700 человек. Участники форума от областей и Минска избираются с учетом норм представительства районными и городскими Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями, говорится в сообщении. При этом от каждой области в собрании примет участие не более 310 человек, от Минска — не более 370 граждан.

 
Теги: Минск
 
 
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Всебелорусское народное собрание намечено провести 11−12 февраля в Минске.
 
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