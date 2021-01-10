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Лукашенко: Проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года, его судьбу решит референдум

10.01.2021 13:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проект новой Конституции Беларуси может быть готов к концу 2021 года, его судьбу люди решат на референдуме, заявил Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». Программа будет показана в 21.30 по минскому времени, но в России, в других часовых поясах, она уже демонстрируется.


Фото: Инстаграм Наили Аскер-заде

Содержание поправок — пока тайна

Отвечая на вопрос о планах внесения поправок в основной закон на предстоящем в феврале Всебелорусском народном собрании, он уточнил, что «поправки в Конституцию, может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены [на собрании], а внесение их будет исключительно на референдуме», сроки которого так же будут объявлены на собрании.

«Думаю, что в течение года мы сможем разработать проект новой Конституции, — продолжал Лукашенко. — И думаю, что к концу будущего года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть».

При этом он отказался «приоткрыть завесу тайны» относительно того, какие новшества предполагается внести в Конституцию. «Нет, я не могу сейчас ее приоткрыть, потому что до конца не сформированы основные предложения по изменению. Это во-первых, — сказал Лукашенко. — Во-вторых, я обозначал некоторые: о перераспределении полномочий, о партийном строительстве. Это политические вопросы. В экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство».

Как белка в колесе

Лукашенко также зявил, что ему некогда думать об усталости. «Человек привыкает ко всему. Президент — это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится — ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения, что вот ах, устал, всё, не хочу, ухожу и так далее [нет]. Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь», — сказал Лукашенко в ответ на слова ведущей о том, что он руководит страной уже 26 лет.

При этом он признался, что не любит командировки. «Допустим, если в Китай лететь, далеко. Тяжело переношу», — пояснил он.

Лукашенко поделился, что рабочий день президента не имеет начала и конца. «У президента нет начала рабочего дня <…> и нет окончания его. Это действительно так, я не шучу. Потому что бывает иногда, сутки приходится работать, в острые периоды. Ну, честно говоря, не так много в президентской жизни острых таких периодов», — сказал он.

В ходе интервью Лукашенко сел за руль и прокатил Наилю Аскер-заде на президентском Mercedes. «Вот три дня я езжу на тренировки. И вот на этом автомобиле я сам езжу. Ну я же, в шутку говорю, — родился в автомобиле. Первый мой опыт был — это трактор МТЗ 50-й. <…> А в принципе за рулем я с восьмого класса — на тракторе», — сказал он, добавив, что его первым автомобилем был ГАЗ-51.

Лукашенко также сообщил, что у него есть права на вождение всех категорий транспорта. «Во всех. Даже трамвай, троллейбус», — сказал он.

 
 
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Проект новой Конституции Беларуси может быть готов к концу 2021 года, его судьбу люди решат на референдуме, заявил Александр Лукашенко в интервью программе...
 
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