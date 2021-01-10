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Лукашенко считает, что РФ и Беларуси нужна глубокая интеграция в экономике

10.01.2021 13:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв ― Sputnik. Беларусь и Россия не испытывают проблем из-за отсутствия единой валюты и валютного союза, уверен белорусский лидер.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко рассказал, когда будет готов проект новой Конституции

По словам Александра Лукашенко, в отношениях двух стран и людей ничего не должно препятствовать. "Тем более России, нам надо, наоборот, ближе быть, и тогда и политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся 30 лет на одном месте в строительстве союзного государства, они резонно задают вопрос: а почему?" – сказал он в программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1".

При этом глава государства констатировал, что нынешний уровень сотрудничества между Беларусью и Россией выше, чем с любыми третьими странами.

Белорусский лидер заверил, что в вопросе единой валюты вместе с Владимиром Путиным они изначально определили, что "валютный союз, единая валюта и так далее — это венец. Мы к этому должны прийти. Да и такой, в общем-то, дикой необходимости не было".

"Так ваши национальные банки, наш национальный банк единогласно заявили: нет проблем здесь", – особо отметил Александр Лукашенко.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Валютный союз двух стран пока не прорабатывался глубоко, потому что это должно стать венцом интеграционных процессов.
 
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