ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно, сколько стоит газ для Беларуси в 2021 году

10.01.2021 13:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв ― Sputnik. Александр Лукашенко считает, что цена за природный газ из России могла бы быть "более справедливой".

© Sputnik / Виктор Толочко
Стало известно, сколько белорусы будут платить за газ и электроэнергию

Накануне Нового года стало известно, что белорусские власти и российский "Газпром" подписали договор о поставках голубого топлива в 2021 году на условиях, близких к договоренностям предыдущих лет.

"128,5 (долларов – Sputnik). Но я округляю, 130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так", – сказал белорусский лидер в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1".

После чего добавил, что вопрос цены на природный газ для республики он пока не обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным.

"Мы еще не оговаривали этот вопрос, и я не буду его инициировать. Если вы так решили, пусть будет так", – подчеркнул глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее сообщалось, что министерство энергетики республики договорилось с Газпромом об условиях поставки голубого топлива на текущий год, которые близки к...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко: Проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года, его судьбу решит референдум
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by