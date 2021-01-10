Стало известно, сколько стоит газ для Беларуси в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв ― Sputnik. Александр Лукашенко считает, что цена за природный газ из России могла бы быть "более справедливой".

Накануне Нового года стало известно, что белорусские власти и российский "Газпром" подписали договор о поставках голубого топлива в 2021 году на условиях, близких к договоренностям предыдущих лет.

"128,5 (долларов – Sputnik). Но я округляю, 130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так", – сказал белорусский лидер в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1".

После чего добавил, что вопрос цены на природный газ для республики он пока не обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным.

"Мы еще не оговаривали этот вопрос, и я не буду его инициировать. Если вы так решили, пусть будет так", – подчеркнул глава государства.