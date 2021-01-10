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Стало известно, сколько стоит газ для Беларуси в 2021 году
10.01.2021 13:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв ― Sputnik. Александр Лукашенко считает, что цена за природный газ из России могла бы быть "более справедливой".
© Sputnik / Виктор Толочко
Накануне Нового года стало известно, что белорусские власти и российский "Газпром" подписали договор о поставках голубого топлива в 2021 году на условиях, близких к договоренностям предыдущих лет.
"128,5 (долларов – Sputnik). Но я округляю, 130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так", – сказал белорусский лидер в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1".
После чего добавил, что вопрос цены на природный газ для республики он пока не обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным.
"Мы еще не оговаривали этот вопрос, и я не буду его инициировать. Если вы так решили, пусть будет так", – подчеркнул глава государства.
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Ранее сообщалось, что министерство энергетики республики договорилось с Газпромом об условиях поставки голубого топлива на текущий год, которые близки к...
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