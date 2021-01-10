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Лукашенко озвучил цену российского газа: он все-таки подорожал до 128,5 доллара
10.01.2021 14:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Цена на российский природный газ для Беларуси в 2021 году выросла до 128,5 доллара за тысячу куб. м против 127 долларов в прошлом году. Об этом заявил Лукашенко в интервью журналистке «Россия 1» Наиле Аскер-заде.
Протокол между «Газпромом» и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году стороны
«Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, которое подписано в 2011 году», — уточняла тогда пресс-служба Минэнерго Беларуси, не раскрывая цену.
Переговоры о новом контракте начались в ноябре, когда Минск погасил задолженность перед Москвой в размере свыше 300 миллионов долларов. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что рассчитывает на привлекательную цену на российский газ в 2021 году.
23 декабря Владимир Семашко подчеркнул, что предметом переговоров является «справедливая цена» на газ для Беларуси. «Мы же в рамках Союзного государства, мы в Таможенном союзе, в Евразийском союзе и так далее, и так далее. <…> Мы существенно больше формируем прибыль, мягко говоря, „Газпрому“, чем его поставки газа в ту же Европу. Мы считаем, что это нонсенс, потому что мы в Союзном государстве, и все должно быть одинаково — низкие цены», — отметил посол (цитата по
Цена на газ в Европе достигла 220 долларов за тысячу кубометров, что является максимальным значением за 22 месяца.
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Цена на российский природный газ для Беларуси в 2021 году выросла до 128,5 доллара за тысячу куб. м против 127 долларов в прошлом году. Об этом заявил Лукашенко в интервью...
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