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Лукашенко озвучил цену российского газа: он все-таки подорожал до 128,5 доллара

10.01.2021 14:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Цена на российский природный газ для Беларуси в 2021 году выросла до 128,5 доллара за тысячу куб. м против 127 долларов в прошлом году. Об этом заявил Лукашенко в интервью журналистке «Россия 1» Наиле Аскер-заде.


Фото: pixabay.com

Протокол между «Газпромом» и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году стороны подписали 24 декабря.

«Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, которое подписано в 2011 году», — уточняла тогда пресс-служба Минэнерго Беларуси, не раскрывая цену.

Переговоры о новом контракте начались в ноябре, когда Минск погасил задолженность перед Москвой в размере свыше 300 миллионов долларов. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что рассчитывает на привлекательную цену на российский газ в 2021 году.

23 декабря Владимир Семашко подчеркнул, что предметом переговоров является «справедливая цена» на газ для Беларуси. «Мы же в рамках Союзного государства, мы в Таможенном союзе, в Евразийском союзе и так далее, и так далее. <…> Мы существенно больше формируем прибыль, мягко говоря, „Газпрому“, чем его поставки газа в ту же Европу. Мы считаем, что это нонсенс, потому что мы в Союзном государстве, и все должно быть одинаково — низкие цены», — отметил посол (цитата по ТАСС).

Цена на газ в Европе достигла 220 долларов за тысячу кубометров, что является максимальным значением за 22 месяца.

 
Теги: Минск
 
 
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Цена на российский природный газ для Беларуси в 2021 году выросла до 128,5 доллара за тысячу куб. м против 127 долларов в прошлом году. Об этом заявил Лукашенко в интервью...
 
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