«Не хотят, так захотят». Лукашенко - о перспективах отношений с США и американских «кукловодах»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале « Россия 1 » назвал экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую несамостоятельной политической фигурой, чью деятельность направляют и финансируют из-за рубежа.



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«Это голос тех людей, которые сегодня за ней стоят. Финансируют, направляют, определяют курс», — заявил он на вопрос о том, кого представляет Тихановская.

«Спецслужбы Литвы, Польши, не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть. <…> У нас единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим заправляют Соединенные Штаты Америки, и мы фиксируем со своей стороны также активную роль Соединенных Штатов Америки, создан центр, свыше ста человек в нем работают под Варшавой, и оттуда дергают за ниточки кукловоды», — отметил президент.

По мнению Лукашенко, то, что заявляет Тихановская, «обрабатывается и предлагается ей с чужих рук».

«Соединенные Штаты Америки, и мы хотим и будем выстраивать с ними отношения», — сказал Лукашенко. На вопрос ведущей, хотят ли этого же в Вашингтоне, белорусский лидер ответил: «Не хотят, так захотят».

Напомним, в декабре 2020 года произошло два важных события в двусторонних отношениях Беларуси и США: Вашингтон одобрил Акт о демократии как реакцию США на «жестокие и продолжающиеся репрессии против мирных граждан», а сенат утвердил Джули Фишер на пост нового посла в Минске.

В Беларуси и США с 2008 года не было послов. Их места занимают временные поверенные.

После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек.

В марте 2019 года глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.

3 февраля американские СМИ назвали имя дипломата, который может возглавить посольство США в Беларуси после 12-летнего перерыва — Джули Фишер, которая сейчас занимает пост заместителя помощника госсекретаря США по Западной Европе и ЕС.

4 февраля глава МИД Владимир Макей заявил , что Беларусь готова в ближайшее время — в течение нескольких месяцев — направить своего посла в США.

20 июля стало известно , что послом Беларуси в США назначен заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. 25 декабря 2020-го он умер.