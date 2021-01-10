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«Не хотят, так захотят». Лукашенко - о перспективах отношений с США и американских «кукловодах»
10.01.2021 14:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «
«Это голос тех людей, которые сегодня за ней стоят. Финансируют, направляют, определяют курс», — заявил он на вопрос о том, кого представляет Тихановская.
«Спецслужбы Литвы, Польши, не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть. <…> У нас единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим заправляют Соединенные Штаты Америки, и мы фиксируем со своей стороны также активную роль Соединенных Штатов Америки, создан центр, свыше ста человек в нем работают под Варшавой, и оттуда дергают за ниточки кукловоды», — отметил президент.
По мнению Лукашенко, то, что заявляет Тихановская, «обрабатывается и предлагается ей с чужих рук».
«Соединенные Штаты Америки, и мы хотим и будем выстраивать с ними отношения», — сказал Лукашенко. На вопрос ведущей, хотят ли этого же в Вашингтоне, белорусский лидер ответил: «Не хотят, так захотят».
Напомним, в декабре 2020 года произошло два важных события в двусторонних отношениях Беларуси и США: Вашингтон
В Беларуси и США с 2008 года не было послов. Их места занимают временные поверенные.
После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек.
В марте 2019 года глава МИД Беларуси Владимир Макей
3 февраля американские СМИ назвали имя дипломата, который может возглавить посольство США в Беларуси после 12-летнего перерыва — Джули Фишер, которая сейчас занимает пост заместителя помощника госсекретаря США по Западной Европе и ЕС.
4 февраля глава МИД Владимир Макей
20 июля
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