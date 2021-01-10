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О развитии инновационной площадки - глава администрации "Великого камня" Александр Ярошенко
10.01.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Перспективная площадка для инновационной продукции и привлечения международного капитала - китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Проекту уже 5 лет, и общий объем на сегодня заявленных инвестиций - 1 миллиард 200 миллионов долларов. Развивается инфраструктура: строятся административные здания и производственные павильоны. И главное - более 40% резидентов уже выпускают продукцию. Причем это совсем
12 резидентов и вовсе занимаются уникальными разработками. В помощь новаторам и открытый в конце прошлого года инновационный центр, где идею поддержат и финансово и юридически, да к тому же, помогут выпустить пробную партию. Все это станет товарами завтрашнего дня. А сейчас в
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Перспективная площадка для инновационной продукции и привлечения международного капитала - китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Проекту...
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