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АПК - стратегическая отрасль. К чему мы пришли и что сумели преодолеть?

10.01.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Аграрный бизнес. Вряд ли это словосочетание могли применить белорусы в отношении сельского хозяйства страны 1996 года. Для Беларуси тогда часто использовали эпитет – "зона рискованного земледелия". А сегодня мы собираем рекордные урожаи зерновых, кормим себя, готовы накормить мир и стремимся к семи миллиардам долларов в экспорте сельхозпродукции. АПК - именно эта отрасль определена как стратегическая для страны на Всебелорусском народном собрании еще на заре нашего суверенитета. Каждый год нанизывались новые задачи и масштабные программы, которые давали новые возможности. Как и какие принимались решения? К чему мы пришли и что сумели преодолеть? Рубрика-комментарий Алеси Высоцкой.

О том, что агропромышленный комплекс нельзя потерять, в него нужно вкладывать силы, средства и растить под конкретные запросы кадры, говорили еще на самом первом Всебелорусском народном собрании. Как иначе могло быть в стране, за которой история закрепила статус аграрной, хоть и расположенной, как считалось, в зоне "рискованного земледелия». Ведь не могла же Беларусь растерять накопленный багаж.
Народ так и решил - АПК: важнейший сектор.И каждое Всебелорусское народное собрание проходило под знаком новой пятилетней программы с акцентом на решение самых острых проблем сельского хозяйства. Первая программа, инициатором которой стал белорусский лидер, во главу угла поставила реформирование аграрного комплекса, ведь он не мог оставаться таким же, как в Советском Союзе. Но и социальную ответственность за всех, кто задействован в отрасли, государство не переставало нести. Нужно было думать, как сделать большой организм с колхозами и совхозами более поворотливым. И кадры решали многое, как и до сих пор, - рассуждает делегат всех пяти Всебелорусских народных собраний, ректор Гродненского университета. С каждой пятилеткой менялись задачи, но ориентиры всегда оставались прежними: наладить аграрное производство на уровне лучших мировых показателей.

Витольд Пестис, делегат пяти Всебелорусских народных собраний, Гродно: "Конечно, были поставлены конкретные задачи аграрной отрасли вообще и в плане подготовки кадров высшими учебными заведениями. Аграрная отрасль сделала ставку на крупно товарное производство. Она себя оправдала высокими показателями, которые достигли многие промышленные комплексы в животноводстве и в растениеводстве. Естественно, это все не могло быть обеспечено без подготовки специалистов".


Болевые точки. Найти правильный подход.

Первая программа и первая пятилетка, по сути, показала болевые точки белорусского АПК. Об успехах говорить не приходилось, за редким исключением. Но это дало возможность стратегически посмотреть на отрасль и найти правильный подход.
Скептиков хватало. Но вторая пятилетка для АПК уже пошла под знаком совершенствования. Молочное и мясное скотоводство определили главными направлениями. Никто в те годы и не думал, что к 2020-му они будут в драйверах экспорта и станут приносить стране валюту.  К 2006 году Беларусь подошла, демонстрируя рост ВВП более чем на 43 %. По сравнению с 1996 годом ВВП удалось удвоить. И главное впервые за годы суверенитета был решен продовольственный вопрос. О продовольственной безопасности, а уже тем более о ее 100-процентном обеспечении, речь и не шла.

АПК - стратегическая отрасль. К чему мы пришли и что сумели преодолеть?

Агрогородки уже в те годы прочно вошли в лексикон белорусов

Их построили за пять лет – 1 481 агрогородок. А это социальные стандарты на селе: садики, ФАПы, оздоровительные центры, школы… Создание новых рабочих мест. Дороги. Решался комплекс задач. К 2010-му удалось выпустить продукции сельского хозяйства на 24,8 % больше, чем было пять лет назад. А дальше было создание комфортных условий для жизни и труда, внедрение технологий и модернизация. Как результат - планка по экспорту сельхозпродукции через пять лет - 7 миллиардов долларов.
По сути, на устойчивое развитие АПК Беларуси вышел в 2011-м. Именно тогда наблюдается глобальная модернизация предприятий переработки, молочно-товарных ферм, внедрение новых технологий. На молоко сорта экстра и карусели уже не смотрели как на диковинку.  К 2015 году модернизация производств агропромышленного комплекса позволила увеличить производительность труда на селе почти в полтора раза. Пятое народное вече сориентировало АПК на экономические показатели. Подтолкнуло к поиску новых ниш на мировых рынках. К диверсификации поставок продукции. К расширению линейки.

Производство молока рост в 2 раза!
Производство мяса рост в 3 раза!
Экспорт: рост в 12 раз!

Топ-5 мировых экспортеров

АПК - стратегическая отрасль. К чему мы пришли и что сумели преодолеть?

И теперь у белорусов есть и свои пармезаны и маскарпоне, свои хамоны и другие не менее экстравагантные деликатесы с народным колоритом. Если сравнить, было-стало, от начала пути до этого дня, белорусам удалось удвоить производство молока. В три раза увеличили производства мяса. И в 12 раз мы приросли по экспорту.  Пятерка топовых мировых экспортеров по маслу и молоку - наш конек! И сыр стал золотым драйвером всей продукции АПК.

Новая программа развития АПК уже формируется

И в ней, уверены эксперты отрасли, ключевыми станут направления, которые также могут стать золотыми. Это племенное животноводство, селекция, ставка на генетику и биопродукцию, чистые продукты, спрос на которые растет во всем мире. За пятилетку белорусские аграрии хотят добавить еще два миллиона тонн молока. И не для себя - для мира. И есть цель - к ней надо идти!


 
Теги: Гродно
 
 
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Аграрный бизнес. Вряд ли это словосочетание могли применить белорусы в отношении сельского хозяйства страны 1996 года. Для Беларуси тогда часто использовали эпитет...
 
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