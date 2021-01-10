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Экспорт белорусской сельхозпродукции составил 5,8 миллиарда долларов
11.01.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв ― Sputnik. По итогам 2020 года мы ожидает рост экспорта сельхозпродукции на 4,2%, сообщил в эфире "Беларусь 1" министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.
© Sputnik / Валерия Берекчиян
"По результатам 2020 года экспорт ожидается на уровне 5,8 миллиарда долларов с ростом 104,2%", – сказал глава аграрного ведомства.
По его словам, в Минсельхозпроде по итогам прошедшего года ожидают "рост во всех категориях хозяйств 104,8%. В растениеводстве – 10,9%, животноводстве – 4,3%".
Ранее профильное ведомство выступало с прогнозом, согласно которому экспорт в 2020 году продуктов питания и сельхозпродукции должен выйти на отметку не менее 5,4 миллиарда долларов.
Белорусские власти ставят перед собой амбициозные планы увеличить экспорт продукции аграрной отрасти до уровня в 7 миллиардов долларов.
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