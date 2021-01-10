Экспорт белорусской сельхозпродукции составил 5,8 миллиарда долларов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв ― Sputnik. По итогам 2020 года мы ожидает рост экспорта сельхозпродукции на 4,2%, сообщил в эфире "Беларусь 1" министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.

"По результатам 2020 года экспорт ожидается на уровне 5,8 миллиарда долларов с ростом 104,2%", – сказал глава аграрного ведомства.

По его словам, в Минсельхозпроде по итогам прошедшего года ожидают "рост во всех категориях хозяйств 104,8%. В растениеводстве – 10,9%, животноводстве – 4,3%".

Ранее профильное ведомство выступало с прогнозом, согласно которому экспорт в 2020 году продуктов питания и сельхозпродукции должен выйти на отметку не менее 5,4 миллиарда долларов.

Белорусские власти ставят перед собой амбициозные планы увеличить экспорт продукции аграрной отрасти до уровня в 7 миллиардов долларов.