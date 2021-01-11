«Высоких и легких заработков не будет». Екатерина Красницкая о том, что делать риэлтерам в 2021-м, чтобы не остаться голодными

– В этой профессии важно четко понимать, кто ты, какие у тебя “скилы” и куда ты идешь. Если про себя ты с большего знаешь и понимаешь, то с агентствами-работодателями ситуацию надо разбирать. Часто новички даже не подозревают, что условия работы в компаниях сильно различаются. Ряд агентств недвижимости предоставляют только офис и платформу для заработка (лицензию). Все остальное – сказки. Обучением в таких агентствах как правило занимается опытный риэлтер, который хорошо знает свою работу, но не силен в преподавании. Сможет профессионал продать квартиру? – Да. Сможет научить продавать? – Не факт. Научить - это, на мой взгляд, дать возможность заработать тем, что у агента есть, а если чего-то недостаточно - честно ему об этом рассказать. Опытный коллега рядом сможет дать информацию о том, как он поступает, сможет “поделиться” своим подходом. Некоторый пересказ своего профессионального пути, не более того. В итоге человек при трудоустройстве получает только формат “помощь друга”, лицензию и рабочее место, тогда и гонорар должен быть 50-55% а где-то и 60% для зарабатывающего агента, это справедливо.

Другое дело агентства, которые дают обучение и инфраструктуру. Как бы я не относилась к автоматизации, но она очень упрощает и ускоряет процессы специалиста. Когда структура вашей работы продиктована CRM(уже априори есть четкая понятная структура), действия агента сводятся к минимуму. По крайней мере по сопровождению своего объекта. Ты пишешь заявку на рекламу, а через мгновение твое объявление уже на всех профильных сайтах и в сети; ты продаешь квартиру – тебе приходят смс с номером покупателя: реального покупателя, интерес которого к этому объекту недвижимости уже проверен специалистом колл-центра. В такой ситуации достаточно провести 3-4 качественных телефонных звонкапо объекту, и результат есть. А все остальное время ты уделяешь активности по продаже себя новым клиентам, получению в работу новых контрактов. Это колоссальная поддержка агентства, и в таких условиях процент специалиста справедливо ниже, так как компании нужно содержать всю эту инфраструктуру.

Но как узнать эту информацию? Ее же нет в свободном доступе. В свободном доступе можно прочитать лишь о том, что агентства зарабатывают много и предлагают должности “начальник отдела”.

«Учиться на риэлтера приходят люди из разных областей»

– Могу сказать, что 2020 год многих заставил шевелиться. Специалисты, которые привыкли к легким сделкам, напряглись, а вот активные агенты, которые знают себе цену и не боятся трудных задач, стали чувствовать себя еще уверенней. Про активность профессионального сообщества я сужу даже по своим подготовительным курсам к экзамену на аттестат риэлтера. Несмотря на пандемию, спрос на учебу есть. И результат: в декабре ребята “взяли” 8 аттестатов в Минюсте, а я радуюсь тому, что результат просто прогнозируем: уделяешь внимание тому, что нужно прочесть - аттестат у тебя в кармане. Нормативных документов много - но все подъемно.

Из любопытного – к рынку недвижимости начали присматриваться люди из других сфер деятельности. Для сравнения – раньше из сторонних областей приходил один человек в 2-3 месяца, сейчас они есть в каждой группе. Так, к примеру, очень много в этом году у меня обучалось юристов и страховщиков. В основном, это смежные профессии с подходящим образованием.

Однако мотивации у всех разные, и я далеко не каждому советую идти этим путем. Всех новичков условно можно разделить на две большие группы. У первых преобладает корысть. Они считают, что, немного побыв на рынке недвижимости, можно уладить свои жилищные вопросы, да еще и «помочь подружке», получить быструю финансовую выгоду «с поверхности». Профессиональное становление таких людей волнует несильно, и зря – в большинстве своем они обламываются. Это как с больным зубом идти в стоматологи, чтобы сэкономить на медицинской помощи. Здесь то же самое.

Вторая категория – люди, которым действительно интересно. Им нравится юридическая составляющая сделок - разбираться в законах и нюансах, которых в сфере недвижимости очень много (от наследственного права до земельного законодательства). Законы все время трансформируются, меняются, и если человеку это интересно, то толк будет. Другие любят продавать. Это очень азартно. Очень интересно работать с ними. И они быстро входят в профессию и дают прекрасные результаты, прежде всего для себя.