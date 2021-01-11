$15 тысяч за землю в Колодищах и $31 тысячу – в Лапоровичах. Обзор участков, которые разыграют в феврале

5 февраля с аукциона разыграют 20 земельных участков под Минском. Стартовые цены лотов варьируются от 6 до 80 тыс. рублей. В новом обзоре – актуальная информация и свежие фото по некоторым из них.
Все участки на карте
аг. Колодищи, квартал 303, участок № 64 (Лот №4)
Участок №64 выделен в квартале новой коттеджной застройки. Рядом много жилых домов, некоторые соседи еще строятся. Площадка заросшая, но неплохая, подъезд - асфальтирован. Рядом лес, из коммуникаций здесь заявлены электричество и газ.
Площадь участка — 16,73 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 42 тыс.;
Координаты участка: 53°56'17.2"N 27°48'41.6"E;
Расстояние до МКАД: 12,9 км.
аг. Колодищи, квартал 797, участок № 1 (Лот №5)
Участок №1 выделен вдоль главной артерии всего квартала – улицы Энтузиастов. Подъезд асфальтирован, по соседству преимущественно жилые дома, есть возможность подключиться ко всем необходимым коммуникациям (электричество, газ, вода). Территория участка чуть холмистая, заросшая деревьями. Площадь земельного надела – 15,45 сотки, торги начнутся с 39 тыс. рублей.
Площадь участка — 15,45 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39 тыс.;
Координаты участка: 53°54'12.2"N 27°47'14.5"E;
Расстояние до МКАД: 14 км.
д. Липовая Колода, участок № 22 (Лот №6)
Хороший ровный участок выделен в деревне Липовая Колода, что в 19 километрах от МКАД. Земельный надел находится на окраине населенного пункта, прямо у леса. Здесь есть возможность подключиться к электричеству и газу, подъезд – гравийка. Торги за 15 соток начнутся с 26 тыс. рублей.
Площадь участка — 15,10 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 26 тыс.;
На февральском аукционе разыграют 13,76 сотки в старой части деревни. Пока по соседству только голая земля, но вскоре квартал начнет застраиваться. Соседские участки также разыгрываются с аукциона. При этом вакантный участок №22 разыгрывается не впервые. Летом его уже пытались продать, но спроса не оказалось. С тех пор цена лота не изменилась. За 13,76 сотки без коммуникаций организатор торгов просит 80 тыс. рублей. Площадка выделена на пустыре, ранее не осваивалась. Подъезд — гравийка.
Площадь участка — 13,76 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 80 тыс.;
Координаты участка: 53°59'57.9"N 27°21'42.3"E;
Расстояние до МКАД: 12,7 км.
д. Щитомиричи, участки № 4Д, №5Д и №6Д (Лоты №17-№19)
Деревня Щитомиричи находится всего в 5 километрах от МКАД и здесь на торги выставлено сразу три вакантных земельных надела. Площадки выделены рядом и сегодня используются под огороды. Из коммуникаций заявлены электричество и газ, подъезда к площадкам нет. Стартовые цены лотов – 36 тыс. рублей.
Площадь участков порядка 14 соток;
Первоначальная стоимость земельных участков — Br 36 тыс.;