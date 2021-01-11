$15 тысяч за землю в Колодищах и $31 тысячу – в Лапоровичах. Обзор участков, которые разыграют в феврале

Лапоровичи — престижная деревня на самом берегу Заславского водохранилища недалеко от Минска. Здесь же размещается вилла Дарьи Домрачевой, выделен участок известному актеру Жерару Депардье . Стоимость земли в деревне высокая, поэтому Лапоровичи регулярно входят в ТОП-10 самых дорогих проданных участков в Минском районе. Так, в 2020 году 8 соток за 50 тыс. рублей со старта, ушли с молотка за 277.996 рублей.

На февральском аукционе разыграют 13,76 сотки в старой части деревни. Пока по соседству только голая земля, но вскоре квартал начнет застраиваться. Соседские участки также разыгрываются с аукциона. При этом вакантный участок №22 разыгрывается не впервые. Летом его уже пытались продать , но спроса не оказалось. С тех пор цена лота не изменилась. За 13,76 сотки без коммуникаций организатор торгов просит 80 тыс. рублей. Площадка выделена на пустыре, ранее не осваивалась. Подъезд — гравийка.