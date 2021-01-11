Не Белазом единым. Частный белорусский бизнес увеличивает отрыв от госсектора по доходам в России

Частный бизнес генерирует основные объемы доходов компаний из Беларуси на российском рынке. В рамках топ-100 крупнейших компаний-резидентов его совокупная выручка уже почти в 1,5 раза больше чем у представителей госсектора.
Согласно исследованию, проведенному «Ежедневником», совокупная выручка 100 белорусских компаний, зарегистрированных в России, по итогам 2019 года составила 436,8 млрд российских рублей. Из нее на долю предприятий, которые контролирует белорусское государство, пришлось 179,3 млрд российских рублей или в 1,44 раза меньше, чем у частных компаний.
Отметим, что более четверти от всего дохода белорусского госсектора в России дал самый успешный экспортер – Торговый дом «Белаз». Также при увеличении числа субъектов исследования (топ-200, топ-250 и т.д.) удельная доля частного бизнеса в совокупном объеме выручки вырастает.
В количественном отношении из топ-100 крупнейших компаний с белорусским капиталом в России государство контролирует 28 юридических лиц.
В рейтинг, первая десятка которого опубликована ниже, включены российские компании-резиденты, юридическими и фактическими владельцами которых являются либо государственные структуры Беларуси, либо частные белорусские компании, либо физические лица - граждане Беларуси, а также --- обладатели паспортов и Беларуси, и России. Главное условие - или по отдельности, или в совокупности доля белорусских участников в российском резиденте должна быть не менее 50%.