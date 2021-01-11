Не Белазом единым. Частный белорусский бизнес увеличивает отрыв от госсектора по доходам в России

Источник материала: Tut.by

Частный бизнес генерирует основные объемы доходов компаний из Беларуси на российском рынке. В рамках топ-100 крупнейших компаний-резидентов его совокупная выручка уже почти в 1,5 раза больше чем у представителей госсектора.



Фото: sibanthracite.ru

Согласно исследованию, проведенному «Ежедневником», совокупная выручка 100 белорусских компаний, зарегистрированных в России, по итогам 2019 года составила 436,8 млрд российских рублей. Из нее на долю предприятий, которые контролирует белорусское государство, пришлось 179,3 млрд российских рублей или в 1,44 раза меньше, чем у частных компаний.

Отметим, что более четверти от всего дохода белорусского госсектора в России дал самый успешный экспортер – Торговый дом «Белаз». Также при увеличении числа субъектов исследования (топ-200, топ-250 и т.д.) удельная доля частного бизнеса в совокупном объеме выручки вырастает.

В количественном отношении из топ-100 крупнейших компаний с белорусским капиталом в России государство контролирует 28 юридических лиц.

В рейтинг, первая десятка которого опубликована ниже, включены российские компании-резиденты, юридическими и фактическими владельцами которых являются либо государственные структуры Беларуси, либо частные белорусские компании, либо физические лица - граждане Беларуси, а также --- обладатели паспортов и Беларуси, и России. Главное условие - или по отдельности, или в совокупности доля белорусских участников в российском резиденте должна быть не менее 50%.

Топ-10 крупнейших белорусских компаний в России

№ Компания Офис Выручка в 2019г., в млрд росс. рублей Выручка в 2018г., в млрд росс. рублей Вид деятельности Ключевые белорусские собственники в 2019 г. 1 Торговый дом «Белаз» Москва 41,7 43,3 Торговля автотехникой Государство, Президентский спортивный клуб 2 «Е100 Онлайн» Смоленск 18,4 14,7 IT, торговля нефтепродуктами Владимир и Максим Стаецкие 3 Торговый дом «БМЗ» С.-Петербург 17,0 17,8 Торговля металлопродукцией Государство, Станислав Колоско 4 «Русское море» Московская область 16,2 13,2 Производство рыбной продукции Александр Мошенский 5 «Белнефтехим-Рос» Москва 14,2 12,0 Торговля нефтехимической продукцией Государство 6 «МАЗ-Рус» Московская область 13,9 16,1 Торговля автотехникой Государство 7 «Серволюкс-Восток» Москва 12,8 11,4 Торговля мясной продукцией Евгений Баскин 8 «Савушкин продукт-Москва» Москва 12,4 10,1 Торговля молочной продукцией Александр Мошенский 9 Торговый дом «БМЗ» Барнаул 12,1 11,4 Торговля металлопродукцией Государство 10 «Шате-М Плюс» Московская область 11,1 9,6 Торговля автокомпонентами Константин Шавель

Данные: lists.by