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Не Белазом единым. Частный белорусский бизнес увеличивает отрыв от госсектора по доходам в России

11.01.2021 11:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Частный бизнес генерирует основные объемы доходов компаний из Беларуси на российском рынке. В рамках топ-100 крупнейших компаний-резидентов его совокупная выручка уже почти в 1,5 раза больше чем у представителей госсектора.


Фото: sibanthracite.ru

Согласно исследованию, проведенному «Ежедневником»,  совокупная выручка 100 белорусских компаний,  зарегистрированных в России, по итогам  2019 года составила 436,8 млрд российских рублей. Из нее на долю предприятий, которые контролирует белорусское государство, пришлось 179,3 млрд российских рублей или в 1,44 раза меньше, чем у частных компаний.

Отметим, что более четверти от всего дохода белорусского госсектора в России дал самый успешный экспортер – Торговый дом «Белаз». Также при увеличении числа субъектов исследования (топ-200, топ-250 и т.д.) удельная доля частного бизнеса в совокупном  объеме выручки вырастает.

В количественном отношении из топ-100 крупнейших компаний с белорусским капиталом  в России государство контролирует 28 юридических лиц.

В рейтинг, первая десятка которого опубликована ниже,  включены российские компании-резиденты, юридическими и фактическими владельцами которых являются  либо государственные структуры Беларуси, либо частные белорусские компании, либо  физические лица - граждане Беларуси, а также --- обладатели паспортов и Беларуси, и России. Главное условие -  или по отдельности, или в совокупности доля белорусских участников в российском резиденте должна быть не менее 50%.

Топ-10 крупнейших белорусских компаний в России   

Компания

Офис

Выручка в 2019г., в млрд росс. рублей

Выручка в 2018г., в млрд росс. рублей

Вид деятельности

Ключевые белорусские собственники в 2019 г.   

1

Торговый дом «Белаз»

Москва

41,7

43,3

Торговля автотехникой

Государство, Президентский спортивный клуб

2

«Е100 Онлайн»

Смоленск

18,4

14,7

IT, торговля нефтепродуктами

Владимир и Максим Стаецкие

3

Торговый дом «БМЗ»

С.-Петербург

17,0

17,8

Торговля металлопродукцией

Государство, Станислав Колоско

4

«Русское море»

Московская область

16,2

13,2

Производство рыбной продукции

Александр Мошенский

5

«Белнефтехим-Рос»

Москва

14,2

12,0

Торговля нефтехимической продукцией

Государство

6

«МАЗ-Рус»

Московская область

13,9

16,1

Торговля автотехникой

Государство

7

«Серволюкс-Восток»

Москва

12,8

11,4

Торговля мясной продукцией

Евгений Баскин

8

«Савушкин продукт-Москва»

Москва

12,4

10,1

Торговля молочной продукцией

Александр Мошенский

9

Торговый дом «БМЗ»

Барнаул

12,1

11,4

Торговля металлопродукцией

Государство

10

«Шате-М Плюс»

Московская область

11,1

9,6

Торговля автокомпонентами

Константин Шавель

Данные: lists.by

 
 
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Частный бизнес генерирует основные объемы доходов компаний из Беларуси на российском рынке. В рамках топ-100 крупнейших компаний-резидентов его совокупная выручка...
 
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