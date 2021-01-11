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Беларусь больше не будет оспаривать высокую цену на газ с Россией
11.01.2021 11:57 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусская сторона в условиях крайней политической нестабильности решила повременить с «выбиванием» скидок на газ у РФ.
Цена на российский природный газ для Беларуси на 2021 год составит 128,5 долларов за тысячу кубометров,
Стоит напомнить, что еще летом прошлого года, накануне президентских выборов, белорусская сторона была крайне возмущена тем, какую цену на газ прописывает Россия в контракте.
История вопроса
В начале февраля прошлого года Александр Лукашенко
14 мая на встрече Александра Лукашенко с премьер-министром Сергеем Румасом обсуждался вопрос цены на газ для Беларуси. На ней Лукашенко
Уже 19 мая российские власти щелкнули Беларусь по носу, дав понять, что на дешевый газ рассчитывать не стоит: единый тариф на транзит газа в Евразийском экономическом союзе может быть введен лишь при едином бюджете и налогообложении,
29 мая Газпром
6 июня Министерство энергетики Беларуси сообщило, что
После этого Беларуси стало не до газа: после президентских выборов в стране разгорелся политический кризис, конца которому не видно до сих пор. Лишь в октябре «Газпром»
Таким образом, к концу года требовательность Беларуси к России, ставшей единственной страной, открыто поддержавшей Александра Лукашенко после выборов, резко сошла на ноль.
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Белорусская сторона в условиях крайней политической нестабильности решила повременить с «выбиванием» скидок на газ у РФ.
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