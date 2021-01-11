Беларусь больше не будет оспаривать высокую цену на газ с Россией

Белорусская сторона в условиях крайней политической нестабильности решила повременить с «выбиванием» скидок на газ у РФ.

Цена на российский природный газ для Беларуси на 2021 год составит 128,5 долларов за тысячу кубометров, пишет ТАСС. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что Беларусь хотела бы получать газ по более выгодной цене «в условиях наших отношений», однако заявил, что не будет инициировать обсуждение вопроса с Путиным.

Стоит напомнить, что еще летом прошлого года, накануне президентских выборов, белорусская сторона была крайне возмущена тем, какую цену на газ прописывает Россия в контракте.

История вопроса

В начале февраля прошлого года Александр Лукашенко заявил , что Россия обманула Беларусь, так как обещала перевести нашу страну на внутрироссийские цены.

акцентировал внимание на целесообразности и обоснованности цены поставляемого в Беларусь российского природного газа, который в Европу продается по цене, вдвое ниже. 14 мая на встрече Александра Лукашенко с премьер-министром Сергеем Румасом обсуждался вопрос цены на газ для Беларуси. На ней Лукашенковнимание на целесообразности и обоснованности цены поставляемого в Беларусь российского природного газа, который в Европу продается по цене, вдвое ниже.

заявил тогда президент России Владимир Путин. Уже 19 мая российские власти щелкнули Беларусь по носу, дав понять, что на дешевый газ рассчитывать не стоит: единый тариф на транзит газа в Евразийском экономическом союзе может быть введен лишь при едином бюджете и налогообложении,тогда президент России Владимир Путин.

обвинил Беларусь в наличии задолженности за купленный газ в размере $165,57 млн, о чем сообщил председатель правления газового холдинга Алексей Миллер. Он отметил, что переговоры по поставкам газа в Беларусь на 2021 год возможны только после оплаты долга. Беларусь, в свою очередь, тут же опровергла обвинения. 29 мая ГазпромБеларусь в наличии задолженности за купленный газ в размере $165,57 млн, о чем сообщил председатель правления газового холдинга Алексей Миллер. Он отметил, что переговоры по поставкам газа в Беларусь на 2021 год возможны только после оплаты долга. Беларусь, в свою очередь, тут жеобвинения.

рассчитывает на конструктивный диалог с российской стороной по вопросам сотрудничества в газовой сфере, сообщили в пресс-службе Минэнерго. А в начале июля посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил , что белорусская сторона недовольна неисполнением Россией достигнутых ранее договоренностей по газу, в том числе по ценообразованию. 6 июня Министерство энергетики Беларуси сообщило, чтона конструктивный диалог с российской стороной по вопросам сотрудничества в газовой сфере, сообщили в пресс-службе Минэнерго. А в начале июля посол Беларуси в России Владимир Семашко, что белорусская сторона недовольна неисполнением Россией достигнутых ранее договоренностей по газу, в том числе по ценообразованию.

опубликовал документы, в которых говорится, что политическая ситуация в Беларуси создает риски для транзита газа в Европу. А переговоры по поставкам на 2021 год стороны начали за две недели до окончания контракта, в середине декабря. Протокол о формировании цены на российский газ для Беларуси в 2021 году был подписан в Санкт-Петербурге 24 декабря. Цена по протоколу превысила 127 долларов за кубометр. После этого Беларуси стало не до газа: после президентских выборов в стране разгорелся политический кризис, конца которому не видно до сих пор. Лишь в октябре «Газпром»документы, в которых говорится, что политическая ситуация в Беларуси создает риски для транзита газа в Европу. Апо поставкам на 2021 год стороны начали за две недели до окончания контракта, в середине декабря. Протокол о формировании цены на российский газ для Беларуси в 2021 году былв Санкт-Петербурге 24 декабря. Цена по протоколу превысила 127 долларов за кубометр.

Таким образом, к концу года требовательность Беларуси к России, ставшей единственной страной, открыто поддержавшей Александра Лукашенко после выборов, резко сошла на ноль.