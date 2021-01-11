Восстановление с трудом. Посол Венесуэлы - об успехах двусторонних отношений, санкциях, нефти и картошке

Источник материала: Tut.by

Еще недавно Венесуэла была мировым центром притяжения и объектом внимания международных СМИ. Харизматичный команданте Уго Чавес примерно 20 лет назад объяснил жителям, насколько важным каналом поступления валюты в страну является нефть. И неудивительно, что сейчас в венесуэльских кафе зачастую можно услышать разговоры о ценах на нефть, котировках. Тема пошла в народ. Зависимость от нефти сыграла со страной злую шутку. Экономика страны рухнула. Против Венесуэлы введены серьезные санкции. Рухнул также и взаимный торговый оборот с другими странами, в частности с нашей. Как идет восстановление? Об этом мы говорим с послом Венесуэлы в Беларуси Франклином Рамиресом Араке.



Фото: пресс-служба посольства

Взлет, падение, перспектива: как с товарооборотом Беларуси и Венесуэлы

— Господин посол, вы в нашей стране ровно год. Как вам работается у нас? Были ли у вас какие-то KPI на этот год? Если да, то выполнены ли они?

— Год оказался сложным для всего мира, главным образом, он отмечен беспощадностью пандемии COVID-19, которая замедлила деятельность во всех областях.

Однако, несмотря на сложности и невзгоды, мы достигли определенного прогресса: проанализировали состояние отношений, восстановили контакты и рассмотрели возможности для новых форм стратегического партнерства. Это позволит Венесуэле и Беларуси перезапустить существующие проекты в производственной сфере и обсуждать новые инвестиционные проекты в сфере промышленности, жилищного строительства, сельского хозяйства и продовольствия, науки.

Мы также продвинулись в работе над одной из самых важных целей для меня как посла, а именно над укреплением уз дружбы и уважения, которые характеризуют наше сотрудничество.

— Наш товарооборот за 2019 год составил мизерные 436 тыс. долл. 10 лет назад он был в сотни раз выше, 5 лет назад — в десятки раз. Каковы причины столь резкого падения? И есть ли какие-то точки роста, которые мы можем использовать во взаимной торговле?

— Действительно, торговля между Беларусью и Венесуэлой началась в 2006 году, когда правительства президентов Чавеса и Лукашенко придали двусторонним отношениям характер стратегического партнерства и наладили сотрудничество в разных отраслях, став дополнительным инструментом для экономического роста обеих стран. Исторический максимум по товарообороту был зафиксирован в период с 2009 по 2011 год и составил более одного миллиарда долларов США. Однако в 2012—2013 годах товарооборот между Венесуэлой и Беларусью снизился и на сегодняшний день не восстановился до своих исторических значений.

Бесспорно, текущие цифры значительно ниже, но это следствие множества факторов. Одним из них стали поставки нефти, которые Венесуэла осуществляла в Беларусь, чтобы поддержать страну на определенном этапе, когда это было необходимо. Также обычно наблюдается рост товарооборота в связи с запуском проекта, так как требуются первоначальные инвестиции для его разработки и осуществления, которые после реализации и ввода в эксплуатацию уменьшаются.

Среди двусторонних проектов можно выделить строительство тракторного завода, завода по сборке грузовых автомобилей и строительство социального жилья.

Итак, эти две причины, хотя и являются важными, но не объясняют полностью такое резкое падение. Полное объяснение состоит в том, что нам не удалось найти взаимовыгодные механизмы, которые позволили бы обойти последствия экономических санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении Венесуэлы. Давайте не будем забывать, что после смерти команданте Чавеса в 2013 году разрушительная кампания против венесуэльского народа ужесточилась. Она очень отличается от традиционных санкций, с которыми столкнулась Беларусь, поскольку действия в отношении Венесуэлы привели к аресту ресурсов на международном финансовом рынке, спровоцировали снижение валютных поступлений в страну, которые с трудом восстанавливаются, но мы работаем над этим вопросом.

— Каковы успехи белорусских предприятий в Венесуэле (сборочные производства грузовиков и тракторов, завод по производству керамических блоков, другие предприятия строительной отрасли и иные производства) и есть ли оазисы венесуэльского бизнеса в Беларуси? Что это за компании? Какие товары они производят, поставляют, какие услуги оказывают?

— В настоящее время отношения сотрудничества между двумя странами сосредоточены на развитии проектов в промышленном, нефтяном и жилищном секторах.

Что касается базовых отраслей промышленности, то, например, нам удалось восстановить работу завода по сборке тяжелой дорожно-строительной техники при поддержке белорусской компании ЗАО «Белзарубежстрой», а в смежных отраслях приоритет отдан совместным белорусско-венесуэльским предприятиям: «МАЗВЕН» по сборке грузовой техники МАЗ и «ВенеМинск Тракторес» по сборке тракторов МТЗ. Строительство заводов полностью завершено, и они работают. Планы ориентированы на увеличение сборочных и строительных операций с целью удовлетворения потребностей внутреннего рынка и обеспечения экспорта части продукции в страны Южной и Центральной Америки.

Сотрудничество в нефтяной сфере между двумя странами требует поиска альтернативных источников финансирования, которые позволят совместному предприятию «Петролера БелоВенесолана» увеличить объемы добычи, переработки и сбыта нефти.



Фото: ЗАО «Белзарубежстрой», архив

Боливарианская Республика Венесуэла и Республика Беларусь реализуют крупные проекты жилищного строительства на венесуэльской территории, которые осуществляются по линии Министерства народной власти по вопросам жилья и жилой среды и ЗАО «Белзарубежстрой». Эта компания реализует проект по строительству квартир в Венесуэле, из которых 7760 введены в эксплуатацию, а еще 4248 находятся в стадии строительства. В общей сложности будет построено около 12 тысяч единиц жилья в рамках программы «Великая Миссия Жилье Венесуэлы».

На данный момент венесуэльский бизнес в Беларуси не представлен. Мы работаем над улучшением ситуации в будущем, так как многие товары и услуги обладают хорошим потенциалом для поставок в Беларусь.

Нефтяное проклятие и санкционное давление

— Насколько сильна в настоящее время зависимость венесуэльской экономики от экспорта нефти? Насколько этот фактор важен для экономических перспектив страны?

— Экономика Венесуэлы сильно зависит от нефти. Для Венесуэлы нефть является самым важным ресурсом и составляет около 90% экспортных доходов. Следовательно, операции с нефтью имеют определяющее значение для развития венесуэльской экономики.

Вот почему одной из основных односторонних принудительных мер в отношении Венесуэлы было «введение санкций против венесуэльского нефтяного сектора», по сути, для того, чтобы лишить нас любой возможности получения дохода.

Понять, что происходит в Венесуэле, непросто для любого, кто не испытал что-то подобное, но я обычно объясняю это на очень простом примере, используя сравнение наших микромиров.

Представь себе, что твоя семья зарабатывает на жизнь выращиванием картофеля, но однажды кто-то решает, что вы не должны жить в своем доме. В качестве механизма давления, чтобы вынудить вас уйти, они связываются со всеми банками, в которых ты являешься клиентом, и просят заблокировать деньги на счетах. Затем они связываются со всеми твоими клиентами и угрожают им санкциями, если они купят у вас картошку. И, наконец, когда становится ясно, что люди продолжают поддерживать вашу семью и вы продолжаете жить в своем доме, они решают ужесточить меры и угрожают санкциями всем вашим поставщикам. Они запрещают им продавать материалы, необходимые для выращивания картофеля, но на самом деле за этим скрывается самое худшее: запрет на продажу еды, лекарств для твоих детей или любых других вещей, которые могут понадобиться твоей семье. А потом они по всей деревне рассказывают, что ты — такой плохой отец, что моришь голодом своих детей, и поэтому вы должны покинуть дом.

Что делать отцу перед лицом такой агрессии? Как защищаться, когда агрессоры настолько сильны? Как защищаться, когда агрессоры — это правительство США и правительства стран — членов Евросоюза?

Вся эта ситуация происходит с нами в реальной жизни, а такие меры спровоцировали падение объемов добычи сырой нефти на 58% с 2015 года. Действия против PDVSA нанесли серьезный удар по нашей экономике, негативно повлияли на макроэкономическое равновесие в части международных резервов, торгового баланса, валового внутреннего продукта, индекса цен, денежной ликвидности и банковских процентных ставок.

В данной связи Венесуэла потеряла около 65 миллиардов долларов из-за снижения добычи нефти в период с 2014 по 2019 год, когда Соединенные Штаты осуществляли преследование государственной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA) путем введения односторонних принудительных мер. За последние шесть лет мы лишились 99% валютных поступлений. Другими словами: из каждых 100 долларов, полученных страной от продажи нефти в 2014 году, сегодня она получает менее 1. Скажите мне, разве это не преступление?

Венесуэла потеряла около 65 миллиардов долларов из-за снижения добычи нефти в период с 2014 по 2019 год, когда США ввели санкции

— Каким образом страна справляется (если справляется) с санкциями, введенными в отношении правительства страны и ее предприятий?

— Необходимо подчеркнуть, что правильнее было бы говорить об односторонних принудительных мерах, а не о санкциях. Когда мы говорим о санкциях, мы подразумеваем, что государство совершило противоправное деяние, которое заключается в нарушении нормы, что влечет за собой административные или экономические санкции. Но это не наш случай. Венесуэльское государство не совершало никаких преступлений, которые квалифицировали бы его как нарушителя нормы, и ни США, ни Европейский союз не являются полномочными судьями Верховного Суда, которые могут осуществлять судебное преследование и выносить приговор, даже не соблюдая основополагающего права на правовую защиту. Следовательно, применение каких-либо санкций не является ни справедливым, ни законным.

Мы страдаем от ряда односторонних принудительных мер со стороны правительства США и их союзников, которые используются в качестве политического инструмента, чтобы сломить волю венесуэльского народа, чтобы перед лицом жесткого и неприкрытого давления народ отступил и захотел изменить политический курс страны и правительство.

Такие меры, помимо того, что они лишают венесуэльскую экономику миллиардов долларов, необходимых для оплаты импортируемых товаров первой необходимости, стремятся разрушить всю социальную политику и изменить экономическую модель, которую боливарианское правительство создавало более 20 лет. Модель направлена на обеспечение социальной справедливости, соблюдение прав человека и сокращение социального разрыва, от которого наша страна исторически страдала.

В дополнение к этим действиям в 2019 году тогдашний председатель Национальной Ассамблеи Венесуэлы провозгласил себя президентом республики, и многие правительства поддержали этот нелепый фарс, признав параллельное правительство. За этим вскоре последовали конфискация активов, арест венесуэльской собственности за рубежом (например, в Соединенном Королевстве заморожены наши золотые резервы) и отключение Венесуэлы от большинства международных платежных систем. Таким образом, были заблокированы все возможности доступа страны к импорту товаров первой необходимости, включая лекарства и продукты питания, что причиняет серьезный и непоправимый ущерб здоровью и жизни людей.

В связи с этим президент Николас Мадуро сказал: «Санкции — это государственная политика, и на нее необходимо ответить на государственном уровне действиями и инструментами, которые соответствуют уровню серьезности проблемы».

Таким образом, 13 февраля 2020 года правительство Боливарианской Республики Венесуэла подало иск в Международный уголовный суд (МУС) с целью расследования серьезных преступлений, совершенных против населения Венесуэлы правительством Соединенных Штатов в результате введения экономической блокады и односторонних принудительных мер.

В иске, поданном в прокуратуру МУС, указано, что односторонние принудительные меры, введенные США в отношении Венесуэлы, по меньшей мере с 2014 года, представляют собой преступление против человечности, установленное статьей 7 Римского статута. Венесуэльское государство стремится привлечь внимание и повысить уровень информированности нашего народа и мирового сообщества об этих тяжких преступлениях, а также установить и осудить виновных, добиться отмены этих незаконных мер, нарушающих нормы международного права и унижающих человеческое достоинство.

Однако этой меры, хотя и необходимой, недостаточно, чтобы защитить имущество венесуэльцев и избежать ареста и конфискации ресурсов и активов Венесуэлы. Поэтому боливарианское правительство разрабатывает новые инструменты для возобновления свободной и легальной торговли со всеми странами мира, не опасаясь репрессий со стороны Соединенных Штатов.

В данном контексте альтернативным правовым инструментом, нацеленным на преодоление односторонних принудительных мер, становится недавно принятый конституционный закон «О противодействии санкциям в интересах национального развития и соблюдения прав человека», а также создание государственного института «Международный инвестиционный центр».

Эти действия составляют основу государственной политики, направленной на укрепление государственного управления, они будут способствовать росту доходов населения и обеспечат адекватное стимулирование деловой активности на внутреннем рынке, при условии гибкого контроля, и международных производственных альянсов, способствующих национальному развитию.

— Можно более подробно остановиться на законе о мерах по преодолению санкций? Каковы его главные пункты? И каков механизм реализации? Предполагает ли он более тесное сотрудничество со странами — традиционными партнерами Венесуэлы?

— Венесуэльский закон о противодействии санкциям подготовлен в соответствии с действующим конституционно-правовым порядком. Его цель — восстановление экономики, пострадавшей в результате захвата активов государства за рубежом и принудительных мер, введенных правительством США и их союзниками.

В этом смысле закон о противодействии санкциям основан на полномочиях и процедурах исполнительной власти с целью достижения макроэкономического равновесия, торгового и инвестиционного баланса. Следует отметить, что одной из приоритетных задач закона является восстановление государственной инфраструктуры и национального производственного потенциала.

Также нормативный документ призван обеспечить стабильность производственной и финансовой систем, стимулировать привлечение крупных иностранных инвестиций и выборочное импортозамещение с целью повышения национального дохода, например упрощая участие государства как акционера в совместных предприятиях. В качестве бонуса мы получим восстановление качества жизни, особенно самых социально слабых и уязвимых групп населения.

Как финансовый инструмент предлагается продвигать использование петро и других криптовалют во внутренней и внешней торговле. А также осуществить возврат необходимых стране ресурсов, которые были украдены правительством США.

В связи с этим президент Николас Мадуро создал Международный инвестиционный центр. На базе учреждения будет сформирован портфель проектов, которые будут представлены для привлечения иностранных инвестиций. Это проекты в нефтяной, горнодобывающей, газовой, сельскохозяйственной, туристической отраслях и во всех областях, где у Венесуэлы большой потенциал для привлечения крупных инвестиций.

Несомненно, этот правовой инструмент позволит укрепить существующие и открыть новые сферы сотрудничества со стратегическими партнерами Венесуэлы, такими как Республика Беларусь, с которой нас связывают тесные отношения экономического и торгового сотрудничества и реализация масштабных проектов в сфере производства.

— В нынешнем году в нашей стране произошли события, повлиявшие на дальнейшую жизнь белорусов: президентские выборы, массовые протесты против их официальных итогов, сильное негативное влияние этих событий на экономику. Как Венесуэла и вы лично относитесь к этим событиям?

— Мы внимательно следим за последними событиями и, к сожалению, наблюдаем явные признаки попыток вмешательства третьих государств в суверенные дела Беларуси с целью раскола общества и дестабилизации страны. Позиция Боливарианской Республики Венесуэла состоит в уважении суверенитета и соблюдении принципа на свободное самоопределение народов.

Венесуэла поддерживает усилия Беларуси по защите своей национальной независимости и выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела. В данной связи мы призываем все государства соблюдать принципы и цели Устава Организации Объединенных Наций.

Нам в Венесуэле известно, какие последствия несет внешнее вмешательство для народа в целом. Поэтому в данном вопросе мы выступаем за согласование позиций, создание общей площадки, которая позволит правительству и народу Беларуси суверенно преодолевать любые возникающие трудности.