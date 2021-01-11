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Производство продуктов питания в Беларуси выросло на 3,6 %
11.01.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПроизводство продуктов питания в Беларуси за активный сельскохозяйственный период прошлого года - это первые десять месяцев - выросло почти на 4 %. Молочных продуктов выпустили с годовым приростом в 6 %, преимущественно: молоко, сливки, творог, произвели и больше мяса.
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Производство продуктов питания в Беларуси за активный сельскохозяйственный период прошлого года - это первые десять месяцев - выросло почти на 4 %. Молочных...
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