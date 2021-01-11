ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Производство продуктов питания в Беларуси выросло на 3,6 %

11.01.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Производство продуктов питания в Беларуси за активный сельскохозяйственный период прошлого года - это первые десять месяцев - выросло почти на 4 %. Молочных продуктов выпустили с годовым приростом в 6 %, преимущественно: молоко, сливки, творог, произвели и больше мяса. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производство продуктов питания в Беларуси за активный сельскохозяйственный период прошлого года - это первые десять месяцев - выросло почти на 4 %. Молочных...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Всемирный банк опубликовал прогноз роста мировой экономики в 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by