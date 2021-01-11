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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Всемирный банк опубликовал прогноз роста мировой экономики в 2021 году Он составит всего 4 %. В 2020 году мировая экономика пережила спад до 4,3 процента и по словам экспертов, восстановление будет идти медленно, если правительства стран не...

Он составит всего 4 %. В 2020 году мировая экономика пережила спад до 4,3 процента и по словам экспертов, восстановление будет идти медленно, если правительства стран не предпримут решительных действий по сдерживанию пандемии и осуществлению реформ, способствующих росту инвестиций. Приоритетные политические задачи на ближайшее время - это обуздание распространения COVID-19 и обеспечение оперативного и широкомасштабного внедрения вакцин.