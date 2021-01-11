Таунхаусы в Зацени отдали многодетным, но так и не достроили. Как реализуют уникальный для Минска проект

Подробности проекта

В конце 2016 года УКС Центрального района Минска приступил к строительству уникального для Беларуси проекта. Планировалось, что на участке в 7,5 га появится 6 отдельно стоящих усадебных домов, 4 восьмиквартирных таунхауса, 1 пятиквартирный и 18 двухквартирных таунхаусов.

Уже через несколько лет первые яркие, по-европейски красивые дома радовали глаз. В июле 2019 года представители застройщика были настроены оптимистично, и рассказывали, что «минчане уже готовы к такому типу жилья» — интерес к объекту был высоким. Загвоздка заключалась лишь в цене готовых квартир. При средней стоимости «квадрата» $1000—1200 (а именно по такой цене можно было купить квартиру в таунхаусе) из-за довольно большой площади стоимость жилья начиналась от $120 тысяч.

Площади квартир в этих домах варьируются от 127,66 кв. м до 139,4 кв.м. Все дома продавались с черновой отделкой. Некоторые планировки не исключали переоборудование гаража в еще одну комнату площадью 18 кв.м. При этом площадь приусадебного земельного участка в некоторых случаях достигала 10 соток — роскошь по столичных меркам.

Однако самым большим недостатком здесь оказалось отсутствие социальной инфраструктуры. О чем, кстати, довольно откровенно говорил представитель застройщика во время интервью летом 2019 года.