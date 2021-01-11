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Таунхаусы в Зацени отдали многодетным, но так и не достроили. Как реализуют уникальный для Минска проект
11.01.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Проект столичных властей по строительству таунхаусов фактически в городе сразу заинтересовал покупателей. Уникальные дома стали появляться в д. Зацень в 2017 году (официально стройка началась в декабре 2016 года).
Подробности проекта
В конце 2016 года УКС Центрального района Минска приступил к строительству уникального для Беларуси проекта. Планировалось, что на участке в 7,5 га появится 6 отдельно стоящих усадебных домов, 4 восьмиквартирных таунхауса, 1 пятиквартирный и 18 двухквартирных таунхаусов.
Уже через несколько лет первые яркие, по-европейски красивые дома радовали глаз. В июле 2019 года представители застройщика
Площади квартир в этих домах варьируются от 127,66 кв. м до 139,4 кв.м. Все дома продавались с черновой отделкой. Некоторые планировки не исключали переоборудование гаража в еще одну комнату площадью 18 кв.м. При этом площадь приусадебного земельного участка в некоторых случаях достигала 10 соток — роскошь по столичных меркам.
Однако самым большим недостатком здесь оказалось отсутствие социальной инфраструктуры. О чем, кстати, довольно откровенно говорил представитель застройщика во время интервью летом 2019 года.
Что с проектом произошло в 2020 году
В апреле 2020 года мы
— Сначала рассматривали «Пирс», но остановились все-таки на этом варианте. Здесь мне больше понравился участок, а по цене выходило плюс-минус одинаково. Сначала хотели купить полностью блокированный дом, но они уже все были заняты, поэтому выбирали из того, что осталось.
«Ожидания-реальность» совпали практически полностью. Единственное, что сроки сдачи домов в эксплуатацию очень затянулись — мы получили ключи примерно на год позже, чем думали.
И буквально через неделю после нашей поездки
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, стоимость «квадрата» начиналась от 1766 рублей. Например, в популярных среди покупателей блокированных жилых на две квартиры, жилье можно было купить по 1879 рублей за «квадрат» нормируемой площади. Самая низкая стоимость жилья оказалась в доме №11 на 7 квартир: 1766 рублей за «квадрат» нормируемой площади и 2416 рубля за площадь, превышающую нормируемую.
Как дела на стройке сейчас
Получить комментарий от застройщика, по сути, не удалось. Единственное, что сказал представитель УКСа, что «проект тяжелый», уточнив при этом, что жилье в нем предусмотрено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Когда объект все же будет сдан в эксплуатацию, узнать не получилось.
Сейчас остается недостроенной ближайшая к МКАДу линия домов. Еще часть внешне готовых таунхаусов не заселены (по словам местных жителей, эти дома даже не введены в эксплуатацию). В некоторых домах уже живут люди, но таких очень мало.
Тем не менее, даже в воскресенье на объекте работали несколько строителей. Интересно, как будет развиваться проект дальше и как все же будет решен вопрос с инфраструктурой. Если с отсутствием магазина в шаговой доступности вопрос можно решить обычной доставкой, то как быть с отсутствием поблизости школы, детского сада, поликлиники? Ведь если большая часть квартир определена для многодетных семей, то наличие детского сада и школы станет немым вопросом у каждого новосела.
Остается лишь следить за развитием ситуации.
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Таунхаусы в Зацени отдали многодетным, но так и не достроили. Как реализуют уникальный для Минска проект
Проект столичных властей по строительству таунхаусов фактически в городе сразу заинтересовал покупателей. Уникальные дома стали появляться в д. Зацень в 2017 году...
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