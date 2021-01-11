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Казахстан приостановил транзит нефти по российской трубе

11.01.2021 14:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв ― Sputnik. Прокачка нефти из Казахстана через систему "Транснефти" приостановлена в связи с проблемами, вызванными погодными условиями, сообщил журналистам пресс-секретарь российской компании Игорь Демин.

© Sputnik / Андрей Александров
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"Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему "Транснефти", с 5.00 (мск) прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП", - уточнил пресс-секретарь "Транснефти".

Аналогичная причина привела к тому, что с начала текущего месяца на сибирских месторождениях были зафиксированы 47 ограничений по сдаче нефти в систему "Транснефти". При этом они носили незначительный характер и до конца месяца могут быть компенсированы.

В черноморском порту в Новороссийске с начала года была неустойчивая погода, которая сопровождалась штормами. В воскресенье 10 января погода стабилизировалась и порт работает по графику. Российские порты на Балтийском море работают по графику.

"В Козьмино (Приморский край – Sputnik) опаздывает танкер позиции 11-12 января, подход ожидается 13 января, планируется опережающий налив подошедшей позиции для соблюдения графика", - отметил Игорь Демин.

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Теги: Минск
 
 
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