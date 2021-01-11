Роуминг между РФ и Беларусью не будет отменен как минимум до конца 2021-го

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Тестовый период системы новой тарификации на услуги связи в роуминге между Россией и Беларусью продлен до 31 декабря 2021 года.

Продление "периода изучения механизмов взаимодействия при пропуске роумингового трафика" между странами до конца 2021 года подтвердили в пресс-службе крупнейших российских операторов – "Мегафона", "Билайн", Tele2, МТС и других. Кроме того, они также продлевают срок действия сниженных тарифов для своих клиентов при нахождении на территории Беларуси в этом году.

Ранее госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что определенных подвижек удалось добиться в 2020 году, благодаря чему сейчас тарифы на роуминг между двумя странами значительно снижены. Напомним, операторы связи двух стран с 1 ноября прошлого года в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась до 1,5 цента за минуту с прежних 30, что позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Беларуси и наоборот.

Дорожная карта

Работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана дорожная карта от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории двух стран, а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.

Эта дорожная карта была утверждена министрами связи России и Беларуси в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена уже не позднее прошедшего сентября.