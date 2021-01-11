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Министр энергетики Литвы заявил, что страна подготовит план полной блокады электроэнергии с БелАЭС

11.01.2021 16:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что в ближайшее время Литва подготовит план полной блокады электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце, поскольку Латвия все еще торгует белорусской электроэнергией, и она поступает в Литву, сообщает Delfi.


Фото: Josvydas Elinskas / DELFI

— Я думаю, что этот план, особенно в решении вопроса БелАЭС, родится в конце января — в начале февраля у нас уже будет весь план, согласованный с ведомствами, и мы сможем по нему действовать, — сказал Крейвис в интервью BNS.

По его словам, принятый в Литве «антиостровецкий» закон не реализуется.

— Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) — регулятор — совершенно ясно заявила, что электроэнергия, которая сегодня поступает в Литву, закупается у Беларуси, и закупается на Рижской бирже, нарушает закон. (…) Факт остается фактом: латыши торгуют белорусской электроэнергией, — констатировал Крейвис.

С 1 января Литва председательствует в Балтийском Совете министров, поэтому Дайнюс Крейвис надеется, что вопрос бойкота БелАЭС будет одним из важнейших в его повестке.

В ноябре прошлого года ГСРЭ не утвердила методику торговли электроэнергией с третьими странами, так как она не закрывает для электроэнергии с БелАЭС путь на рынок Литвы. Латвия начала торговлю электроэнергией и с Россией, между тем, литовский оператор электросетей Litgrid направил партнерам новый вариант методики.

Литва все еще руководствуется методикой, утвержденной в 2018 году, согласно которой страна прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, когда будет запущена БелАЭС, а Латвия и Эстония не торгуют электроэнергией с Россией.

 
 
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Новый министр заявил, что в ближайшее время Литва подготовит план полной блокады электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце, поскольку Латвия все еще торгует...
 
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