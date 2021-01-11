С каминами, бассейнами и гаражами. Один из самых больших и скандальных коттеджей в Минске выставили на продажу

Помимо жилых и подсобных помещений в доме два гаража, две сауны, тренажерный зал, комната водных процедур, комната хобби, китайский пруд, зимний сад, на каждом уровне гостиная с камином. Все коммуникации введены в дом: электроснабжение и газоснабжение централизованные, водоснабжение из артезианской скважины, канализация местная 30 м³, индивидуальные отопительные устройства.

В 2011 году на участке появилась четырехэтажная «пристройка», которая даст фору многим соседским домам. Площадь пристройки - 1 346 квадратных метров. Здание также выполнено из красного кирпича. В доме гараж на два авто, бассейн, три сауны, комната отдыха, массажная, порядка 7 спален, несколько гостиных и прочие помещения.