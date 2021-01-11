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С каминами, бассейнами и гаражами. Один из самых больших и скандальных коттеджей в Минске выставили на продажу
11.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
5 этажей, более 2 тыс. "квадратов" площади и 25 соток в лесу в границах МКАД– в продаже появился
О коттедже
Дом находится на окраине микрорайона Зацень в черте МКАД. Здание построено прямо в лесополосе, поэтому красиво обрамлено взрослыми деревьями. Рядом добротные коттеджи, в 5 минутах езды МКАД. Участки здесь стоят дорого и выставляются на аукцион крайне редко, существенная часть недвижимости принадлежит бизнесменам, чиновникам, спортсменам и дипломатам. Подробно о проблемах и преимуществах населенного пункта со слов местного жителям можно почитать
Строительство коттеджа началось еще в 2004 году, но, как это часто бывает с «дворцами», ремонт еще не завершен. Площадь участка – 25 соток, застройки – более 2 тыс. квадратных метров (жилая часть – 1 тыс. «квадратов»). В коттедже 5 этажей, для удобства жителей предусмотрен даже лифт. Основание свайное, цокольный этаж из блоков ФБС и полнотелого красного кирпича, верхние этажи из пустотелого красного кирпича с утеплением. Участок находится в собственности продавца.
Помимо жилых и подсобных помещений в доме два гаража, две сауны, тренажерный зал, комната водных процедур, комната хобби, китайский пруд, зимний сад, на каждом уровне гостиная с камином. Все коммуникации введены в дом: электроснабжение и газоснабжение централизованные, водоснабжение из артезианской скважины, канализация местная 30 м³, индивидуальные отопительные устройства.
В 2011 году на участке появилась четырехэтажная «пристройка», которая даст фору многим соседским домам. Площадь пристройки - 1 346 квадратных метров. Здание также выполнено из красного кирпича. В доме гараж на два авто, бассейн, три сауны, комната отдыха, массажная, порядка 7 спален, несколько гостиных и прочие помещения.
История дома
Прошлое у объекта скандальное. Коттедж принадлежит человеку, которого, по расследованию
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С каминами, бассейнами и гаражами. Один из самых больших и скандальных коттеджей в Минске выставили на продажу
5 этажей, более 2 тыс. "квадратов" площади и 25 соток в лесу в границах МКАД – в продаже появился один из самых больших коттеджей в стране. Здание из красного кирпича...
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