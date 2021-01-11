ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С каминами, бассейнами и гаражами. Один из самых больших и скандальных коттеджей в Минске выставили на продажу

11.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

5 этажей, более 2 тыс. "квадратов" площади и 25 соток в лесу в границах МКАД– в продаже появился один из самых больших коттеджей в стране. Здание из красного кирпича заметно издалека, но, к сожалению, известно не только масштабами застройки, но и скандальной историей. Коттедж фигурировал в нескольких уголовных делах, связанных с серьезными преступлениями.

С каминами, бассейнами и гаражами. Один из самых больших и скандальных коттеджей в Минске выставили на продажу

О коттедже

Дом находится на окраине микрорайона Зацень в черте МКАД. Здание построено прямо в лесополосе, поэтому красиво обрамлено взрослыми деревьями. Рядом добротные коттеджи, в 5 минутах езды МКАД. Участки здесь стоят дорого и выставляются на аукцион крайне редко, существенная часть недвижимости принадлежит бизнесменам, чиновникам, спортсменам и дипломатам. Подробно о проблемах и преимуществах населенного пункта со слов местного жителям можно почитать здесь.

С каминами, бассейнами и гаражами. Один из самых больших и скандальных коттеджей в Минске выставили на продажу
С каминами, бассейнами и гаражами. Один из самых больших и скандальных коттеджей в Минске выставили на продажу
С каминами, бассейнами и гаражами. Один из самых больших и скандальных коттеджей в Минске выставили на продажу
С каминами, бассейнами и гаражами. Один из самых больших и скандальных коттеджей в Минске выставили на продажу

Строительство коттеджа началось еще в 2004 году, но, как это часто бывает с «дворцами», ремонт еще не завершен. Площадь участка – 25 соток, застройки – более 2 тыс. квадратных метров (жилая часть – 1 тыс. «квадратов»). В коттедже 5 этажей, для удобства жителей предусмотрен даже лифт. Основание свайное, цокольный этаж из блоков ФБС и полнотелого красного кирпича, верхние этажи из пустотелого красного кирпича с утеплением. Участок находится в собственности продавца.

С каминами, бассейнами и гаражами. Один из самых больших и скандальных коттеджей в Минске выставили на продажу
С каминами, бассейнами и гаражами. Один из самых больших и скандальных коттеджей в Минске выставили на продажу
С каминами, бассейнами и гаражами. Один из самых больших и скандальных коттеджей в Минске выставили на продажу
С каминами, бассейнами и гаражами. Один из самых больших и скандальных коттеджей в Минске выставили на продажу

Помимо жилых и подсобных помещений в доме два гаража, две сауны, тренажерный зал, комната водных процедур, комната хобби, китайский пруд, зимний сад, на каждом уровне гостиная с камином. Все коммуникации введены в дом: электроснабжение и газоснабжение централизованные, водоснабжение из артезианской скважины, канализация местная 30 м³, индивидуальные отопительные устройства.

В 2011 году на участке появилась четырехэтажная «пристройка», которая даст фору многим соседским домам. Площадь пристройки - 1 346 квадратных метров. Здание также выполнено из красного кирпича. В доме гараж на два авто, бассейн, три сауны, комната отдыха, массажная, порядка 7 спален, несколько гостиных и прочие помещения.

С каминами, бассейнами и гаражами. Один из самых больших и скандальных коттеджей в Минске выставили на продажу

 

История дома

Прошлое у объекта скандальное. Коттедж принадлежит человеку, которого, по расследованию TUT.BY,в 2014 году суд Центрального района Минска признал виновным по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса и приговорил к четырем годам лишения свободы запредпринимательскую деятельность без государственной регистрации, сопряженную с получением доходов в сумме 966 миллионов рублей («Имея в собственности коттедж <...>, длительное время сдавал нежилые помещения под офисы нескольким юридическим лицам"). В период отбывания наказания, в отношении мужчины открыли еще одно уголовное дело — «иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». По данным следствия, противоправные действия происходили также в застенках коттеджа в Зацени. В итоге фигуранта приговорили к пяти годам лишения свободы совокупно.

Читайте также:

$ 15 тысяч за землю в Колодищах и $ 31 тысячу — в Лапоровичах. Обзор участков, которые разыграют в феврале

«Высоких и легких заработков не будет». Екатерина Красницкая о том, что делать риэлтерам в 2021-м, чтобы не остаться голодными

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 этажей, более 2 тыс. "квадратов" площади и 25 соток в лесу в границах МКАД – в продаже появился один из самых больших коттеджей в стране. Здание из красного кирпича...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Экспорт белорусской сельхозпродукции составил 5,8 миллиарда долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by