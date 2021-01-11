«Классическая прокрастинация: откладываешь неприятное дело, насколько это возможно». Эксперты о тактике Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в очередной раз обозначил сроки , когда будет готов проект новой Конституции — в этот раз речь идет о конце 2021 года. Но проект проектом, а принимать Конституцию предполагается на референдуме, на подготовку к которому может уйти еще один или не один, в зависимости от ситуации в стране и желания текущей власти, год. То есть, в лучшем случае, речь идет о том, что изменения в основной закон страны власть рассчитывает внести к концу 2022 года.

Почему Лукашенко отодвигает важный, как он сам не раз говорил, вопрос на дальнюю перспективу, как и почему меняется его тактика и зачем тогда нужно Всебелорусское народное собрание, которое еще месяц назад хотели сделать конституционным органом — об этом TUT.BY поговорил с экспертами.





«Слова Лукашенко лишают Всебелорусское народное собрание судьбоносного характера»

Сейчас все выглядит так, что Лукашенко все важные вопросы отодвигает подальше, в расчете на то, что все окончательно успокоится внутри страны, а дальше он посмотрит, что с этим делать, считает политический обозреватель Артем Шрайбман.



Артем Шрайбман, политический обозреватель TUT.BY. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Лукашенко, видимо, считает, что на такой нервной почве не стоит проводить электоральные компании — это может привести к повторению 2020 года. Мне кажется, это классическая прокрастинация: ты откладываешь неприятное дело на потом, насколько это возможно. При этом мы не знаем, придет ли в итоге Лукашенко к референдуму по Конституции и транзиту власти или нет, он легко может забрать свои слова обратно, как он это сделал с брестским референдумом. Поэтому сейчас все упирается в то, как это воспримет белорусское общество и Россия, которая, судя по всему, тоже требует от Лукашенко довольно скорой конституционной реформы, — говорит Шрайбман.

Если говорить о тактике Лукашенко, то, по мнению обозревателя, она меняется в зависимости от обстоятельств. Если бы протесты продолжались с той же силой, с которой они проходили в августе-октябре, то Лукашенко чувствовал бы себя не так уверенно, откладывая обещанную реформу.

— Если говорить о роли Всебелорусского собрания, то после вчерашних заявлений Лукашенко она окончательно вернулась к выполнению той же функции, что и всегда: такое церемониальное одобрение того, что скажет Лукашенко, и никакого влияния у собрания на траекторию развития ситуации с изменением Конституции нет. А потом, даже в ближайшие годы, Лукашенко может много раз поменять планы и написать любую Конституцию, заявив, что Всебелорусское собрание в начале этого года дало такой мандат. Слова Лукашенко абсолютно формализуют Всебелорусское народное собрание и лишают его судьбоносного характера, — отмечает Шрайбман.

«Мудрый патриарх во всем разберется»

По мнению основателя «Сильных новостей» Петра Кузнецова, как бы ни было смешно, самое значимое публичное политическое послание властей во все дни после Нового года — белый шпиц на столе во время «блинной вечеринки».



Фото: Телеграм-канал Петра Кузнецова

— Лукашенко неоднократно говорил о том, что Беларусь такой, какой была до 9 августа, уже не будет. Впрочем, это мы понимаем прекрасно и сами. Однако при всей невозможности вернуться к старому спокойному существованию, естественным стремлением властей является «нормализация» ритма функционирования и перевод политической жизни страны с улиц в кабинетные форматы. Им сейчас, кровь из носу, нужно решать экономические проблемы; прощупывать возможности для возобновления внешнеполитической деятельности, пусть для начала и очень кулуарной, но хоть какой-то; искать противовесы российскому давлению; демонстрировать всему миру устойчивость и стабильность системы, — пишет Кузнецов у себя в Телеграм-канале .

Кузнецов считает, что в условиях, когда большие протесты взяли паузу, шпица вытащили на первый план на замену автомату. Бряцанье оружием было посланием одного уровня и качества под одну обстановку. Шпиц — это сигнал о том, что в общем и целом власти видят ситуацию в стране примерно такой же, какой она была тогда, когда это животное впервые было продемонстрировано : спокойной и управляемой, под контролем мудрого патриарха, который во всем разберется.

— Совсем не факт, что они там действительно так настроены, однако транслируемый визуал на внешнего потребителя сейчас именно такой. Риторика сегодня вторична, но и она говорит о многом. Одно из значимых заявлений последнего времени — о том, что в 2021 году будет подготовлен проект новой Конституции и, следовательно, принимать его пока не будут. То есть демонстрируется полное отсутствие спешки и причин для нее. Да, надо сказать, сегодня такая картинка для властей — лучшее, на что они могли рассчитывать и они с удовольствием ее отыгрывают и демонстрируют. Однако это похоже лишь на временное затишье перед бурей, — пишет Кузнецов.

При этом кризис доверия и внутренней легитимности никуда не делся. Никакого диалога не произошло, ни одна из причин для недовольства не была устранена, а это значит, что недовольству этому и деваться некуда — как было, так и есть, подавлена лишь внешняя форма его проявления. Однако еще большой вопрос, нынешняя пауза — она на пользу властям или во вред, ибо временный спад протестов вполне может послужить для накопления протестной энергии, изрядно расплесканной летом-осенью.

— В идиллической картинке «успокоенности», которую символизирует белый шпиц, кроется огромная ловушка для властей. Если в стране «все хорошо» и это «все хорошо» надо пытаться продавать под видом стабильности, пытаясь вернуть хоть грамм международной респектабельности (а иначе где денег взять?), то и вести себя надо будет так, будто все в реальности хорошо. А это значит — проводить выборы и электоральные кампании. Уже в 2021−22 это выборы местных депутатов. В 2023 — парламентские, а ведь между ними еще может затесаться и какой-нибудь референдум. Про президентские загадывать не будем — до них еще бы дожить, — отмечает Кузнецов.





В условиях катастрофически низкого рейтинга нынешней власти, полного отсутствия общественного диалога и устранения причин разразившегося политического кризиса, совершенно неадекватной избирательной системы, даже местные выборы (в контексте колоссального роста влияния местных сообществ) неминуемо станут очередным триггером взрыва протестной активности. А Беларуси сейчас через электоральные кампании надо будет проходить каждый год. И это мы еще не говорим о том, что протесты будут продолжаться и вспыхивать с новой силой отнюдь не только в связи с электоральными кампаниями: весенние знаковые даты (25 марта, годовщина Чернобыля), равно как и экономические поводы, никто не отменял.

— Шпиц на обеденном столе на рождественской неделе — идиллическая картинка. Но это картинка из разряда «желаемое за действительное». Пожар в торфянике продолжается, — считает Петр Кузнецов.

«Изменения в Конституцию предлагались как решение политического кризиса, разрешили его силой, а от добра добра не ищут»

Обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст подмечает: часто авторитарные лидеры ищут варианты продолжения своей «карьеры». В прошлом году искал Путин: в России шли разговоры о том, что он не пойдет на следующий срок и может возглавить Совет безопасности, как Назарбаев в Казахстане. Но потом вышла Терешкова , объявила обнуление, то есть Путин остановился на простом, надежном варианте.



Фото: Вадим Замировский

— Думаю, все то же самое происходило и с Лукашенко. Еще несколько недель назад отовсюду звучало, что Всебелорусское собрание надо сделать конституционным, там будут обсуждаться вопросы Конституции, а потом, видимо, Лукашенко решил, что чем проще, тем лучше. О конституционной реформе Лукашенко говорил и в 2018, и в 2019 году, но последние месяцы на него сильно давила Москва. Россияне думали так: в Беларуси политический кризис, нужно политическое решение, и это — конституционная реформа с редукцией полномочий президента и, возможно, с уходом Лукашенко. Россияне это предлагали не из любви к демократии, разумеется, а в своих интересах, к тому же, с понимаем, что политическому кризису нужно политическое решение, просто давить, стрелять и душить — маловато. Но Лукашенко, видимо, решил, что и этого хватит, и никакого политического решения не нужно. Он, собственно, это и объявил, заявив, что проект Конституции будет готов к концу 2021 года. Это ответ в стиле Хаджи Насредина: за 20 лет я готов научить ишака говорить по-персидски, а там или шах, или ишак помрут, или еще что-то произойдет, — считает Дракохруст.

Всебелорусское собрание после заявления Лукашенко тоже автоматически превратилось в рутинную процедуру: там оценят прошедшую пятилетку, придумают план на следующую, ведь понятно, что за десять месяцев — к концу года — одобрить Конституцию, которой еще нет, невозможно, это абсурд. Из этого понятно, что Всебелорусское собрание к Конституции отношения иметь не будет.

— Впрочем, Лукашенко к концу года, когда проект Конституции уже будет готов, может прийти мысль провести еще одно Всебелорусское собрание, где ее одобрят. А, может, обойдутся без собрания, но в любом случае исполнять желание русских друзей сделать все побыстрее, Лукашенко не планирует. Для Путина у него тоже есть аргумент: изменения в Конституцию предлагались Россией как решение политического кризиса, а Лукашенко его и так разрешил, по-своему — силой, а от добра добра не ищут. Если сработали старые дедовские методы — грубая сила, то можно и не усложнять. Но, опять же, сказать, что это последнее слово и так и будет, нельзя. Лукашенко к концу года может решить, что сейчас не время менять Конституцию и этот вопрос снова отодвинет подальше, — говорит Дракохруст.

Надо также понимать, предупреждает обозреватель, что своими заявлениями Лукашенко ломает планы оппозиции. НАУ, считая, что Всебелорусское собрание станет фактически учредительным, получит конституционный статус, предлагало вносить делегатов в санкционные списки. А теперь в этом нет никакого смысла. Протестная волна в таком случае к собранию тоже не поднимется, то есть оппозиции надо разрабатывать новые планы, долгосрочные, потому что на сегодня важный ивент — опубличивание проекта Конституции — запланирован лишь на конец года. Для лидеров протеста это вызов.