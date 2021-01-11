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Лукашенко принял Шеймана: Беларусь хочет строить тракторный завод в Африке

11.01.2021 17:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв - Sputnik. Глава государства Александр Лукашенко принял сегодня с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана, который доложил об итогах работы предприятий системы Управделами в ушедшем году, передает БелТА.

Шейман доложил главе государства, что выручка от реализации продукции составила 2,6 миллиарда рублей, рост - более чем на 140%. Также, по словамуправделами, хорошо сработали сельское хозяйство, промышленность, строительство, где выросли объемы производства.

© Pixabay
Экспорт белорусской сельхозпродукции составил 5,8 миллиарда долларов

Более скромные результаты в связи с пандемией показали гостиничное дело, туристическая отрасль, общественное питание.

Также Шейман проинформировал главу государства об успехах внешней торговли управделами - положительное сальдо составило около 150 миллионов долларов.

Касаясь сотрудничества со странами африканского континента, Шейман доложил о заключении контракта на поставку техники в данный регион и о проработке следущего договора. Кроме того, прорабатывается вопрос строительства тракторного завода в одной из африканских стран.

Во время встречи Лукашенко и Шейман также обсудили подготовку к предстоящему Всебелорусскому народному собранию и новые направления работы.

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Теги: Минск
 
 
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Президент и управделами также обсудили подготовку к предстоящему Всебелорусскому народному собранию.
 
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